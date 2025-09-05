Castillo de Brindos: para un retiro wellness de deporte, armonía o detox

A tan solo unos minutos de Biarritz, en el País Vasco francés, el castillo de Brindos se erige como un refugio exclusivo en plena naturaleza. Ubicado en un parque de 12 hectáreas y a orillas de uno de los lagos privados más grandes de Francia, este enclave excepcional reúne la autenticidad de la Costa Vasca con el encanto de un exclusivo hotel de cinco estrellas. Con 29 habitaciones y suites cuidadosamente decoradas, además de 10 cabañas flotantes y un restaurante con vistas al lago, Brindos invita a sus huéspedes a disfrutar de una última escapada antes de volver a la rutina con una propuesta única y especial: los nuevos programas Detox, Harmonie y Deportivo, de 4 y 7 días, que unen los mejores tratamientos de su spa con distintas actividades que revitalizan cuerpo y mente. También propone la posibilidad de disfrutar de una velada relajante con su iniciativa “La noche del spa” el próximo día 19 de septiembre.

El spa de Brindos es un santuario de 400 m² dedicado al wellness en plena naturaleza. Bañeras de hidromasaje, cabinas individuales y dobles -incluidas dos flotantes en el lago-, así como zonas de manicura y pedicura, son algunas de las instalaciones. Cuenta con tratamientos tanto corporales como faciales que son experiencias únicas que aúnan innovación y cuidado. Algunos de estos tratamientos se realizan con productos de la marca de cosmética francesa Gemology, especializada en el uso de piedras preciosas y semipreciosas. Además, la piscina exterior del hotel y el gimnasio, abierto 24 horas, amplían la propuesta de estas nuevas experiencias, diseñadas para el bienestar integral.

Tres nuevos programas exclusivos de Brindos

Siguiendo con su filosofía de bienestar, Brindos presenta tres programas exclusivos diseñados para responder a distintas necesidades: Detox, Harmonie y Deportivo. Tres experiencias que combinan tratamientos de alta eficacia, actividades físicas y talleres personalizados para ofrecer un viaje completo hacia la salud, la vitalidad y la belleza. Todos ellos cuentan con propuestas para disfrutar durante cuatro y siete días.

El programa Detox propone un auténtico reseteo físico y mental a través de sesiones de entrenamiento y pilates, talleres de nutrición o cocina saludable. La experiencia se completa con tratamientos faciales y corporales como masajes drenantes, presoterapia, crioterapia o reflexología. Para quienes opten por la estancia más larga, tienen además actividades como una visita a uno de los pueblos con encanto del País Vasco francés, Saint-Jean-de-Luz, una pequeña villa pesquera muy próxima a Biarritz.

El programa Harmonie ha sido creado para quienes buscan equilibrio entre los momentos de actividad y los momentos de relajación. Sesiones de pilates, senderismo o visitas culturales a espacios como el Museo Vasco, se combinan con tratamientos de masajes relajantes, envolturas corporales, presoterapia, exfoliación o Kobido, la técnica facial de origen japonés que revitaliza el rostro. Además, la propuesta incluye prácticas de meditación, coaching e hipnosis, así como talleres de cerámica, yoga facial, actividades en la naturaleza o visitas a la pequeña y pintoresca localidad de Espelette para quienes opten por la versión del programa diseñado para una semana.

Por su parte, el programa Deportivo está orientado a quienes desean tonificar el cuerpo y revitalizar la piel devolviéndole su brillo natural desde el primer día. Dar firmeza, energía y luminosidad son las claves de esta fórmula que integra sesiones de coaching, entrenamientos personalizados y prácticas como maderoterapia, crioterapia o exfoliación corporal o presoterapia. Por su parte, el programa de siete jornadas permite alargar la experiencia con actividades tan singulares como un taller de apnea o tratamientos faciales específicos.

Los programas de bienestar de Brindos tienen formato de 4 o 7 días e incluyen todas las actividades y tratamientos detallados en cada propuesta.

Una noche en el spa de Brindos

Para la noche del 19 de septiembre, Brindos propone vivir una experiencia única y relajante en su spa: “La noche de spa de Brindos”. El pack incluye el acceso al spa y a la piscina exterior (si las condiciones meteorológicas lo permiten), tratamiento, sesión de pilates y buffet gourmet.

Los participantes podrán hacer uso del spa y de la piscina entre las 18.00 y las 20.00 hrs., así como disfrutar de un tratamiento de 25 minutos de su elección: exfoliación, envoltura corporal o masaje de pies. A continuación, se ofrecerá una sesión de pilates hasta las 21.00 hrs. y se pondrá fin a la experiencia con un buffet gourmet hasta las 22.30 hrs.