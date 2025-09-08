Las Rodes embajadoras de EQUAL en Spotify durante este mes de septiembre

lunes 08 de septiembre de 2025 , 10:03h

Las hermanas Coral y Amara Rodes, conocidas artísticamente como Las Rodes, han sido seleccionadas por Spotify como embajadoras de EQUAL en el mes de septiembre, sumándose al movimiento global que impulsa la visibilidad y la igualdad de las mujeres en la música.

EQUAL es un programa permanente de Spotify que trabaja para amplificar la presencia de las creadoras en el mundo del audio, con playlists locales y globales que abarcan más de 40 mercados y se programan en los 183 territorios donde opera la plataforma. Su objetivo es dar más espacio y oportunidades a mujeres con talento que están dejando huella en la industria musical, contribuyendo a que sus voces lleguen más lejos y sean referentes para nuevas generaciones.

Las Rodes, un presente imparable en el flamenco

Las Rodes se han consolidado como una de las propuestas más frescas y con mayor proyección del flamenco pop y flow en España, gracias a una carrera marcada por el talento, la versatilidad y la autenticidad. Desde sus inicios, acompañando a artistas como Lin Cortés y Nani Cortés, hasta formar parte de shows de Rosalía o colaborar en el disco de Rosario, Coral y Amara han recorrido un camino que combina raíces flamencas con un sello personal inconfundible con el que han marcado un antes y un después en la escena flamenca femenina.

Su impacto se disparó con el fenómeno Tarará, que revolucionó redes sociales con más de 50.000 creaciones de vídeo en plataformas digitales y las llevó a girar con éxito por las principales salas de Andalucía y España en un tour cargado de sold outs. A raíz de este éxito, se sumaron otros como Amándote, Tu Pa’ Mi con Fran y Nico, Niña Caprichosa Remix con Javi Medina y Liderj, que suman millones de reproducciones en plataformas.

Lo que viene

El reconocimiento como embajadoras de Spotify EQUAL marca un hito en la trayectoria de Las Rodes, que se preparan para cerrar un año de éxitos con nuevas colaboraciones y lanzamientos previstos para cerrar este 2025 y encarar 2026 con nueva música. Coral y Amara reafirman así su posición como referentes del flamenco urbano actual, uniendo tradición y modernidad para conquistar escenarios y audiencias dentro y fuera de España.