Los Secretos se despiden hasta 2027

miércoles 22 de octubre de 2025 , 08:18h

Después de un 2024 y 2025 con más de 150 conciertos en directo y 52 representaciones de su aclamado musical A Tu Lado.

Los Secretos se toman un año de descanso poniendo un punto y aparte a este ciclo, no sin antes despedirse con un gran final de gira 2025.

Durante 2026 iniciarán ilusionantes proyectos que sorprenderán a su público, entre ellos un gran proyecto que por fin se hace realidad y que os comunicaremos muy pronto. Además trabajaran también en su 50 aniversario sobre los escenarios que tendrá lugar en 2028.

“Empezamos a componer maquetas en 1978, nuestra primera gira fue a principios de Septiembre del año 80… desde entonces no hemos parado, solo por las vicisitudes de la vida como la perdida de nuestros queridos Pedro Díaz y la de mi hermano Enrique. Nunca hemos parado por voluntad propia, pero ya lo veníamos necesitando, así que, nos despediremos con los últimos conciertos del 2025 para reencontrarnos de nuevo en el 2027.” – Alvaro Urquijo.

Y "Lo mejor está por llegar", aseguran, y aunque los fans deberán esperar un año hasta su regreso a los escenarios, merecerá la pena este nuevo capítulo lleno de música y emoción.

El último tramo de la gira incluye fechas clave en varias ciudades:

2 de Noviembre – Liceu - Barcelona

1, 2 y 3 de diciembre – Teatro Calderón, Madrid

5 de diciembre – Auditorium, Palma de Mallorca

11 de diciembre – Teatro Marín, Teruel

13 de diciembre – Pabellón Ferial, Daimiel

20 de diciembre – Palacio de Congresos, Granada

26 de diciembre – Palacio de la Ópera, A Coruña

27 de diciembre – Auditorio Mar de Vigo, Pontevedra