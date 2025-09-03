Del Poble Pizzería se suma a los Festivales del Poble Fest

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 09:54h

Gastro League: la experiencia gastronómica del festival

La zona gastronómica de Del Poble Fest llevará el sello de Gastro League, la innovadora licencia que transforma los markets de foodtrucks en experiencias inmersivas. En esta edición, Del Poble Pizzería ofrecerá a los asistentes la pizza exclusiva de Del Poble Fest, elaborada especialmente para la ocasión.

Una VIP con sabor local

Esta edición contará con la creación de un espacio premium muy especial: LA VIP DEL POBLE PIZZERÍA, un área exclusiva que permitirá vivir el festival desde dentro con todas las comodidades, servicios diferenciados y, por supuesto, el sabor único de Del Poble.

Un festival que suma fuerzas

Con este festival, Del Poble Pizzería reafirma su apuesta por la cultura y los eventos locales. Del Poble Fest será un encuentro vibrante, multisensorial y abierto a todos los públicos.

Los próximos 12 y 13 de septiembre, Del Poble Fest transformará Tavernes de la Valldigna en un espacio de más de 25.000 metros cuadrados, con dos escenarios, zona VIP y la mejor propuesta gastronómica y musical del verano.