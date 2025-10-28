DELAPORTE presenta SOMOS DIABLOS (okgiorgio REMIX)

martes 28 de octubre de 2025 , 09:15h

El universo de Delaporte sigue expandiéndose incluso en esta recta final.

En pleno cierre de su gira de despedida, el dúo lanza una de las últimas joyas de esta etapa antes del parón: Somos Diablos (okgiorgio Remix).

Una versión incendiaria del tema más visceral de Déjate Caer, reimaginada por el productor okgiorgio, que lo eleva a otra dimensión: más ritmo, más fuego, más pista.

Este remix es el single de adelanto del nuevo disco de remezclas, en plataformas desde el 24 de octubre, una reinterpretación completa del álbum Déjate Caer que contará, además, con una edición especial en vinilo. Un homenaje sonoro a un viaje que ha hecho bailar, llorar y vibrar a toda una generación de fans.

Con su energía cruda, melancólica y su pulso electrónico, okgiorgio transforma la intensidad original de Somos Diablos en un viaje hipnótico, vibrante y lleno de movimiento, manteniendo intacto el espíritu salvaje del tema, pero empujándolo hacia nuevos territorios sonoros.

Este lanzamiento llega en un momento muy especial: mientras Delaporte pone el broche final a una etapa brillante y se despide de los escenarios por un tiempo, nos deja este regalo para seguir bailando.

No sabemos aún cuándo llegará la vuelta —ni con qué forma, ni con qué sonido—, pero sí sentimos ya la necesidad del regreso. Porque la música de Delaporte nos recuerda que hay que celebrar la vida, la alegría, el baile, el aquí y el ahora… o, simplemente, déjate caer.