Chefs de MSC Cruceros cocinan para el equipo BWT Alpine F1® en el GP de Italia

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:52h

De alta mar a la alta velocidad, MSC Cruceros ha llevado una muestra de su gastronomía de primera categoría a la pista del Gran Premio de Italia de 2025.

La naviera, socio premium del equipo BWT Alpine F1, se convirtió en la primera en llevar su experiencia gastronómica al paddock de la Fórmula 1. Tres de sus chefs más reconocidos elaboraron un menú inspirado en los restaurantes insignia de la compañía, con propuestas italianas, asiáticas, latinoamericanas y de alta cocina internacional.

“Ha sido una nueva y única oportunidad de demostrar la creatividad y las habilidades de nuestros chefs, brindando la misma experiencia gastronómica que nuestros clientes experimentan a bordo, a la pista de carreras para que el equipo BWT Alpine F1 y sus invitados pudiesen saborearlo”, dijo Stéphane Franchini, director senior de alimentos y bebidas de MSC Cruceros.

“Nuestra flota de 23 cruceros tiene más de 72 restaurantes de especialidad, en 16 conceptos diferentes, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica inspirada en las variadas culturas del mundo. Satisfacemos todos los gustos y tentaciones e invitamos a los clientes a explorar el mundo a través del gusto con una mezcla de sabores tradicionales y otros nuevo y exquisitos. Brindar nuestra experiencia a Monza nos ha permitido demostrar nuestra pasión, precisión y excelencia en la gastronomía a nuestros socios”.

El menú fue seleccionado por algunos de los mejores chefs de MSC Cruceros: el premiado chef Luca Cesarini, el reconocido chef especialista en la cocina asiática Chef Xiao Wang y el chef Pasquale Puziello, con experiencia en la cocina Michelin. Juntos tienen una experiencia internacional de décadas en restaurantes de renombre y en hoteles de lujo alrededor del mundo, reflejando la naturaleza global de MSC Cruceros a través de la cocina.

Los pilotos, el equipo y los invitados VIP del equipo BTW Alpine F1 pudieron disfrutar de un espectacular menú basado en los platos de los famosos conceptos gastronómicos de MSC Cruceros, entre los que se incluyen:

Sashimi de salmón Hamachi y Ora King con teriyaki de trufa (de Kaito Sushi).

Burrata con compota de pan de tomate toscano y crumble de aceitunas Taggiasca y albahaca (de Eataly).

Le Tagliatelle al Tartufo con mantequilla toscana, Parmesano Reggiano y trufa del Apenino (de Eataly).

Misoyaki de bacalao negro con pastel de arroz crujiente y beurre blanc de wasabi (del restaurante Pan Asian).

Costillas de ternera glaseadas con puré de coliflor y cebolla agridulce (de Chef’s Garden Kitchen).

Pasteles de cangrejo con trozos de cangrejo jumbo, verduras cajún con salsa remoulade y limón (de Butcher’s Cut Steakhouse).

Postres irresistibles, como Il Tiramisu (del restaurante Ocean Cay) y el flan mexicano (de Hola! Tacos Mexican Cantina).

El chef de MSC Cruceros, Luca Cesarini, afirmó: “Crecí viendo la Fórmula 1 y poder cocinar para el equipo BWT Alpine F1 fue un privilegio. Fue emocionante formar parte de la acción y aportar nuestra energía a través de la cocina”.

Guy Martin, director de marketing global del equipo BWT Alpine F1, añadió: “Los chefs de MSC Cruceros llevaron el alma del mar a la pista, creando un viaje gastronómico inolvidable en pleno Gran Premio de Italia”.

Esta acción se enmarca dentro de la alianza global firmada en 2025 entre MSC Cruceros y el equipo BWT Alpine F1, que une a ambas marcas en valores como la innovación, la precisión y la pasión por ofrecer experiencias únicas, ya sea a bordo de un crucero o en un circuito de carreras.

MSC Cruceros es socio premium del equipo BWT Alpine F1 desde febrero de 2025 y patrocinador global de la Fórmula 1® desde 2022.