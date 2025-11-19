Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa en el ranking The World's 50 Best Wineries 2025

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 09:45h

La revista Forbes, en su edición internacional, ha reconocido a Marqués de Murrieta como la mejor bodega de Europa y la tercera mejor del mundo en su ranking The World's 50 Best Wineries 2025.

Para elaborar esta clasificación, la revista ha tenido en cuenta numerosos parámetros como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística.

Entre los aspectos más valorados destacan las puntuaciones obtenidas por las últimas añadas según la crítica internacional y el índice de satisfacción de los visitantes reflejado en plataformas como Tripadvisor o Google. También se ha analizado el compromiso medioambiental y social de cada bodega, incluyendo certificaciones de calidad y las medidas de sostenibilidad implementadas.

"Este extraordinario reconocimiento nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con la excelencia. Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto", destaca Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.

"Recibimos esta noticia con inmensa alegría y humildad, reafirmando nuestra convicción de que España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo", ha añadido.

Marqués de Murrieta ha sido la bodega europea mejor valorada en esta clasificación global, ranking que lidera la bodega chilena Santa Rita y la australiana Magill Estate.

Historia de excelencia

El origen de Marqués de Murrieta es también el origen del Rioja. Don Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852, buscando la máxima calidad con la intención de perdurar en el tiempo. 73 después, en 1925, se crea como tal la DOCa Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España.

Desde el año 1983, la familia Cebrián-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta. Una familia educada en el buen hacer y en el esfuerzo diario que ha llevado a la histórica bodega cosechar grandes éxitos, situándose entre las bodegas del mundo que más veces han obtenido 100 puntos Parker y logrando reconocimientos como el de “Mejor Vino del Mundo” para Castillo Ygay 2010 por Wine Spectator o el de “Mejor Bodega del Mundo” concedido por Great Wine Capitals.

Hoy en día, Marqués de Murrieta es en un referente internacional de los vinos de calidad y un reconocido embajador de la marca España en el mundo.