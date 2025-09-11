publicidad
www.inoutviajes.com
TURISMO INTERNACIONAL
Up in Flames, la exposición del director David Lynch
Ampliar

Up in Flames, la exposición del director David Lynch

jueves 11 de septiembre de 2025, 09:34h

La exposición Up in Flames presenta, por primera vez en la República Checa, la obra artística del artista estadounidense e icono del cine mundial David Lynch.

Son más de 400 obras creadas por el reconocido director de cine.

En el DOX de Praga.

Centrándose en dibujos, fotografías, litografías, acuarelas y cortometrajes experimentales y animados, la exposición presenta a los visitantes obras de todos los períodos creativos del artista, es decir, desde finales de la década de 1960 hasta el presente.

La exposición no está diseñada cronológicamente, sino que seguirá conexiones formales o temáticas específicas que, entre otras cosas, caracterizan el trabajo de David Lynch.

Una parte importante de la exposición consiste en obras prestadas directamente por The David Lynch Estate en Los Ángeles, pero el proyecto también incluirá muchas obras (litografías y fotografías) creadas en Item éditions en París.

Up in Flames también ofrecerá una amplia gama de programas complementarios centrados en particular en el cine, la música experimental contemporánea y la literatura.

Actualidad
Cine
David Lynch
DOX
Literatura
Obras
Praga
Up in Flames
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8