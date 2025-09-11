Up in Flames, la exposición del director David Lynch

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:34h

La exposición Up in Flames presenta, por primera vez en la República Checa, la obra artística del artista estadounidense e icono del cine mundial David Lynch.

Son más de 400 obras creadas por el reconocido director de cine.

En el DOX de Praga.

Centrándose en dibujos, fotografías, litografías, acuarelas y cortometrajes experimentales y animados, la exposición presenta a los visitantes obras de todos los períodos creativos del artista, es decir, desde finales de la década de 1960 hasta el presente.

La exposición no está diseñada cronológicamente, sino que seguirá conexiones formales o temáticas específicas que, entre otras cosas, caracterizan el trabajo de David Lynch.

Una parte importante de la exposición consiste en obras prestadas directamente por The David Lynch Estate en Los Ángeles, pero el proyecto también incluirá muchas obras (litografías y fotografías) creadas en Item éditions en París.

Up in Flames también ofrecerá una amplia gama de programas complementarios centrados en particular en el cine, la música experimental contemporánea y la literatura.