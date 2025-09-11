Air France presenta la renovada cabina de su Embraer 190

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:26h

Air France realizó la semana pasada su primer vuelo con un Embraer 190 equipado con la nueva cabina de viaje de la compañía. El vuelo AF1602, operado por su filial regional HOP!, conectó París-Charles de Gaulle con Hamburgo con un confort óptimo. A bordo, los clientes de las clases Business y Economy disfrutaron de nuevos asientos más ligeros y cómodos, de una conexión wifi de ultra alta velocidad gratuita y de una cabina elegante y luminosa.

De aquí al verano de 2026, todos los Embraer 190 de Air France serán reacondicionados. De este modo, la compañía continúa mejorando y homogeneizando su oferta de productos y servicios en su red de corto y medio radio.

Los clientes de Air France que viajen desde Bilbao, Málaga, Sevilla o Valencia a París-CDG podrán disfrutar en los próximos meses de estas nuevas cabinas, puesto que este aparato opera desde y hacia estas ciudades españolas.

Nuevos asientos más cómodos e innovadores

El Embraer 190 de Air France cuenta ahora con 110 nuevos asientos en una configuración 2-2. Cada asiento está tapizado en cuero y equipado con un relleno ergonómico, para mayor comodidad y durabilidad. El asiento, reclinable hasta 3 pulgadas, ofrece una anchura de 46 cm, una mesita, espacios de almacenamiento optimizados, cómodos reposabrazos abatibles y un colgador para chaquetas. El reposacabezas es ajustable en altura y lateralmente.

A la altura de los ojos, cada pasajero dispone de un soporte retráctil con superficie estriada para colocar su móvil o tableta de forma estable. Los puertos USB A y C permiten recargar dispositivos personales, incluido un ordenador portátil. También se ha integrado un doble portavasos para mayor comodidad.

A bordo, los clientes de la clase Business ocupan los primeros asientos del avión. Para mayor comodidad e intimidad, una cortina corredera aísla esta cabina. A partir de octubre de 2025, cada cliente Business dispondrá de un asiento libre a su lado.

Durante el vuelo, todos los clientes disponen de una conexión wifi de ultra alta velocidad. Se trata de un nuevo servicio inédito en este avión y totalmente gratuito para los clientes al conectarse a su cuenta Flying Blue, el programa de fidelización del grupo Air France-KLM. Air France está equipando progresivamente todos sus aviones con esta tecnología punta, incluidos los aviones de su flota regional.

Una cabina luminosa y elegante

Al igual que la del Airbus A220 de Air France, la cabina del Embraer 190 incorpora los colores emblemáticos de la compañía: tonos azules, una fuerte presencia del blanco que aporta luminosidad y contraste, y toques de rojo que encarnan la excelencia y la experiencia de la compañía. Cada asiento está adornado con costuras simétricas y una banda decorativa bordada en hilo gris, evocando así la idea del capitoné, sinónimo de comodidad. El reposacabezas está bordado con el acento, símbolo de la marca Air France, que también se encuentra en la parte trasera de la cabina, dando perspectiva al conjunto. La moqueta del suelo revisita el tradicional motivo ornamental en espiga, que simboliza el emblemático universo haussmanniano de los apartamentos parisinos.

Asientos más ligeros, diseñados y fabricados en Francia

Para diseñar estos asientos, fabricados en Angers (Maine-et-Loire), Air France se ha asociado con el fabricante francés Expliseat, que trabaja con Andrea Mocellin, un diseñador experto en los códigos de la gama alta.

La estructura del asiento, diseñada en fibra de carbono, titanio y aluminio, es ultraligera y especialmente resistente. El asiento incorpora una mayoría de elementos reciclables, lo que permite promover una economía circular en la industria aeronáutica.

Cada nuevo asiento es un 30 % más ligero que el modelo anterior, lo que contribuye a reducir el peso total del avión y, por lo tanto, a controlar su consumo de combustible y sus emisiones de

CO2. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de reducción de las emisiones de carbono de la compañía, junto con otras medidas fundamentales como la renovación de la flota, el aumento del uso de combustibles sostenibles para la aviación, medidas operativas como el eco-pilotaje y el desarrollo de la intermodalidad.