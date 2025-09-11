Leonardo Hotels abre Posthouse Berlín, su primer Limited Edition en la ciudad

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:37h

El Hotel Posthouse Berlín, primer Leonardo Limited Edition en la capital alemana abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre, ocupando un edificio histórico protegido de Correos, renovado en profundidad y reconvertido en elegante hotel con todas las comodidades y una personalidad única, en las inmediaciones de la céntrica Potsdamer Platz. El Posthouse Berlin es la séptima incursión de Leonardo Hotels en Berlín.

La cadena Leonardo Hotels celebra esta nueva apertura de su marca de más reciente creación, reservada a sus establecimientos más lujosos, históricos y singulares. El edificio que lo acoge fue en su día el mayor centro de distribución de correos del mundo, en uso hasta la década de 1990 para después albergar el Crowne Plaza® Berlin – Potsdamer Platz.

El Posthouse Berlin es, sin duda, una joya llamada a destacar en la selecta hotelería de lujo de la capital alemana y encaja a la perfección en la selección de establecimientos que integran la marca Leonardo Limited Edition. Hoteles inimitables como The Grand Brighton, el Hotel Alden Splügenschloss en Zúrich, The Nikolai en Hamburgo y el Hotel Mannheimer Hof también forman parte de la colección.

Cuando el diseño y la modernidad se unen a la historia

Las 256 elegantes habitaciones y suites del Posthouse Berlin, decoradas por el prestigioso diseñador Andreas Neudahm, ofrecen un hogar temporal con mucho estilo. La combinación de colores cálidos, muebles cómodos y tejidos de alta calidad confiere a las habitaciones un aire acogedor. El servicio personalizado y atento complementa al diseño para crear un ambiente único y agradable. Ocho salas de conferencias bien equipadas proporcionan un entorno adecuado para trabajar con concentración. Una moderna zona de gimnasio ofrece un espacio agradable para hacer ejercicio, mientras que la sauna y el baño de vapor contiguos prometen una experiencia de relajación reparadora.

En cuanto a la restauración, el concepto culinario del The Post Bar & Restaurant aspira a sorprender a los huéspedes y clientes con su homenaje a la cocina tradicional berlinesa, reinterpretada y presentada con un formato creativo que cuida la calidad de los ingredientes y la presentación a partes iguales.

La ubicación del Posthouse Berlin es extraordinaria, cerca de la Potsdamer Platz y de la estación Anhalter. El Tempodrom, conocido recinto para eventos y conciertos, se encuentra justo enfrente; la Puerta de Brandeburgo y las amplias zonas verdes del Tiergarten, en las inmediaciones. El hotel ofrece también un emplazamiento magnífico para los viajeros de negocios por su cercanía al área empresarial de la ciudad.

“The Posthouse Berlin es un establecimiento con una gran historia. Hemos puesto mucha pasión y sensibilidad para trasladarla al presente. Como parte de Leonardo Limited Edition, representa el carácter, la individualidad y la auténtica hospitalidad berlinesa en el corazón de la capital alemana y esperamos que sea un descubrimiento para todos los visitantes, incluidos los viajeros españoles, que tienen a Berlín como su destino favorito en Alemania”, comenta Shay Raz, director general de Leonardo Hotels en España.