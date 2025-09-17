Ángela Molina Premio Mujer de Cine 2025

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:30h

“El cine es la poesía de la vida. Siempre va a estar descubriéndonos a nosotros mismos. Es el arte con un compendio de muchos.” Ángela Molina.

Mujeres de Cine, espacio de referencia del cine español de autoría femenina, otorga su 14° Premio Mujer de Cine a la actriz Ángela Molina.

Este premio es un reconocimiento a la trayectoria de aquellas mujeres que han destacado en un sector altamente masculinizado y que son, hoy en día, fuente de inspiración.

El acto de entrega tendrá lugar en la Academia de Cine (Madrid) el viernes 10 de octubre en un acto abierto al público que contará con la presencia de destacadas personalidades del mundo del cine y la cultura, vinculados personal y profesionalmente a Ángela Molina.

Ángela Molina es una de las actrices más queridas y relevantes del cine español, así como una de las más reconocidas a nivel internacional. 50 años de interpretación respaldan su prolífica trayectoria profesional que abarca desde los años setenta hasta la actualidad y que se caracteriza por la versatilidad y la intensidad de sus interpretaciones, lo que le ha llevado a trabajar con algunos de nombres más destacados de nuestra cinematografía como Luis Buñuel, Josefina Molina, José Luis Borau, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime Chávarri o Pedro Almodóvar.

Con solo 22 años, Luis Buñuel la eligió para protagonizar Ese oscuro objeto del deseo, película que le proporcionó renombre internacional y le abrió las puertas de la cinematografía europea. Llegada la transición, Ángela Molina intenta desvincularse del auge comercial del “cine del destape” y enfoca su carrera hacia producciones que reúnen calidad y compromiso, a menudo de temática social, política o histórica, motivada por el pensamiento que acompaña cada guion. En la década de los ochenta, confirma su presencia internacional de la mano de Gillo Pontecorvo, Marco Bellocchio o Lina Wertmüller. Desde entonces, su talento interpretativo vivo y enigmático han sido reclamo de otros grandes cineastas como Alain Tanner, Ridley Scott, Giuseppe Tornatore o Costa Gavras, entre otros.

En 1985 se le concedió el Gran Premio de la Crítica de Nueva York. Desde entonces han sido numerosos los premios y reconocimientos recibidos, entre los que destacan el David de Donatello, la Concha de Plata, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía o el Goya de Honor a toda su trayectoria en 2021.

En los últimos años ha perfilado una sugestiva colaboración con una nueva generación de cineastas como Isaki Lacuesta, Carla Simón o Carlos Marqués-Marcet. 2025 reafirma su presencia internacional y madurez interpretativa con el estreno de El último suspiro, de Costa Gavras, The Return, de Uberto Pasolini, 100 questions, 50 lines de Philippe Parreno y Cosmos, de Germinal Roaux (Premio Especial del jurado en el Festival de Ginebra).

“Premiar a Ángela Molina es premiar nuestro patrimonio cinematográfico, porque nadie mejor que ella representa la riqueza, la diversidad y la memoria viva del cine español. Josefina Molina recibió el primer Premio Mujer de Cine hace 15 años y hoy sentimos que se cierra un círculo al celebrarlo en Ángela, recordando a estas dos grandes mujeres cineastas que tuvieron la oportunidad de coincidir en la imprescindible Esquilache. Ángela encarna todo lo que representa Mujeres de Cine: independencia, autoría, compromiso e inspiración”, declaran Ana Palacios y Diego Rodríguez (codirectores de Mujeres de Cine).

El Premio Mujer de Cine a Ángela Molina se completa con una retrospectiva online que reúne algunos de sus títulos más celebrados. Estará disponible con acceso gratuito del 10 al 17 de octubre a través de la plataforma VOD Mujeres de Cine.

Premio Mujer de Cine

Desde sus inicios en 2011, Mujeres de Cine ha mostrado su compromiso de reivindicar a las mujeres dentro de la industria cinematográfica a través de la entrega anual del Premio Mujer de Cine, galardón honorífico que tiene como objetivo hacer una relectura de la historia del cine español desde una perspectiva de género. La entrega de este premio es un homenaje la aportación de las mujeres en la industria, que gracias a su gran trabajo garantizan un cine plural y diverso a la vez que pone de manifiesto la presencia de mujeres protagonistas en cargos de responsabilidad.

Entre nuestras premiadas se encuentran Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Carmen Frías, Yvonne Blake, Mercedes Sampietro, Isabel Coixet, Esther García, Iciar Bollaín o María Zamora.

El Premio Mujer de Cine es posible gracias a la colaboración de la Academia de Cine, el patrocinio del Instituto de las Mujeres y al apoyo del Ayuntamiento de Madrid.