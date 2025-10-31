Bilbao y Sevilla, epicentros del turismo MICE con la propuesta de Radisson Collection

viernes 31 de octubre de 2025 , 09:47h

El turismo de reuniones y eventos vive un momento de cambio, las marcas buscan espacios que no solo ofrezcan funcionalidad con inspiración, diseño y autenticidad. En este contexto, los hoteles Radisson Collection Gran Vía Bilbao y Radisson Collection Magdalena Plaza Sevilla se consolidan como referentes del segmento MICE, gracias a su ubicación privilegiada, sus instalaciones versátiles y servicio que convierte cada evento en una experiencia memorable

Bilbao: reuniones en un entorno urbano y versátil

Situado en la Gran Vía, muy cerca de la estación de Abando y a sólo quince kilómetros del aeropuerto, el hotel Radisson Collection Gran Vía Bilbao es el escenario ideal para cualquier evento corporativo y profesional. El hotel cuenta con cuatro salas de reuniones equipadas con la última tecnología audiovisual. La joya de la corona es la sala San Francisco, un espacio de 170m2 con capacidad para 80 asistentes en formato conferencia o hasta 130 en formato cóctel. Sus muros móviles permiten configurar diferentes formatos sin perder amplitud ni comodidad, uniendo varias salas para obtener más amplitud y capacidad en formato cóctel.

Además, el hotel cuenta con una terraza en la última planta. Un espacio privado con vistas panorámicas de la ciudad que puede utilizarse para recepciones o encuentros informales, sumando un entorno versátil y singular que complementa la oferta MICE con un toque único.

Sevilla: elegancia y funcionalidad en el centro histórico

Frente a la Plaza de la Magdalena, Radisson Collection Magdalena Plaza Sevilla combina la elegancia de su enclave con espacios adaptables a todo tipo de eventos. Su sala principal, de 154 m², bañada en luz natural, puede acoger hasta 110 personas en formato teatro. Está equipada con tecnología audiovisual avanzada, adaptable a presentaciones, talleres o reuniones según las necesidades de cada evento, y dispone de una zona de bar privada, deal para coffee breaks o recepciones sin necesidad de salir de la sala. Además, cuenta con entrada propia desde la propia Plaza de la Magdalena y la calle Rioja.

En su azotea, la terraza de 340 m², ofrece vistas a la Giralda y al casco histórico se convierte en un escenario privilegiado para recepciones, reuniones informales o actividades complementarias, con capacidad de hasta 160 personas. Un espacio flexible que mejora la experiencia de los eventos corporativos, combinando amplitud, privacidad y unas vistas privilegiadas de la ciudad.

Gastronomía: Eneko Atxa y la esencia vasca, de Bilbao a Sevilla

La experiencia MICE en Radisson Collection, se completa con la propuesta gastronómica firmada por el chef Eneko Atxa, cinco estrellas Michelin. En ambos hoteles, el restaurante Basque reinterpreta la cocina vasca con un enfoque creativo contemporáneo, y sus menús están disponibles para eventos.

Además, los hoteles cuentan con menús especialmente diseñados por Eneko para eventos, tanto en propuestas de cóctel como servidos a mesa. Entrantes como el brioche de anguila o el de txuleta, langostinos crujientes, merluza en tempura o kaarage lumagorri con salsa picante son algunas de las opciones disponibles en los menús.

Desde coffee breaks hasta cenas de gala, cada menú se diseña para integrar creatividad, sabor, presentación y esencia local, elevando cualquier encuentro a una experiencia memorable.

Filosofía común: personalización y excelencia

Tanto en Sevilla como en Bilbao, Radisson Collection entiende cada evento como único. Sus equipos especializados acompañan a los organizadores en todo proceso, garantizando soluciones a medida y un servicio atento al detalle. Además, la ubicación céntrica de ambos hoteles favorece la conexión con aeropuertos, estaciones y la oferta cultural, gastronómica y de ocio de las dos ciudades.

Radisson Collection no solo ofrece espacios para reuniones, propone experiencias completas donde diseño, hospitalidad y carácter local se unen para crear eventos que dejan huella.