Las averías más temidas por los conductores de coches híbridos

Hay averías que pueden dar auténtico miedo. Que un testigo del coche se encienda en el cuadro de manos puede convertirse en una auténtica pesadilla para muchos. Con motivo de la popular fiesta de Halloween, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, enumera algunas de las averías que pueden causar más pavor entre los conductores de vehículos híbridos (no enchufables). Y es que este tipo de automóvil se están siendo ‘top ventas’. En lo que llevamos de año se han vendido 350.762 vehículos híbridos, según Anfac. Suponiendo así casi el 35% de cuota del mercado. Por supuesto, hay que tener en cuenta que una revisión a tiempo puede ser crucial para evitar estas temerosas averías.

“Hay averías que son especialmente temidas entre los conductores y ya no por su asiduidad, sino por su dificultad en la reparación y coste. Los vehículos híbridos no son ajenos y, por lo tanto, también tienen una serie de averías específicas de este tipo de vehículos que también se deberían evitar a toda costa”, señala Víctor Pardo, responsable de reparación electrónica y vehículo eléctrico de Norauto España, quien destaca que, a las averías propias de este tipo de vehículos, hay que añadir las características de los vehículos de combustión, ya que se combinan ambos sistemas.

Entre estas averías específicas de los vehículos híbridos hay que destacar…

La batería de alto voltaje. Su reemplazo es uno de los gastos más elevados en un vehículo híbrido y puede llegar a superar los 6.000 €. Su degradación afecta directamente al rendimiento eléctrico y la autonomía del vehículo. Los fabricantes suelen ofrecer una garantía de alrededor de ocho años o 160 mil kilómetros. A medida que pasan los años y los kilómetros, su capacidad de almacenamiento se puede ir reduciendo y deteriorándose sus componentes

El sistema eléctrico y cableado. Los fallos en el aislamiento o cortocircuitos pueden costar entre 500 € y 2.000 €, especialmente si se requiere sustituir componentes clave.

El inversor de corriente y la caja de cambios. Estos elementos, esenciales para la transición entre motor térmico y eléctrico, pueden generar reparaciones de hasta 4.000 €. En el caso de los vehículos híbridos, son cajas de cambio automáticas y, por lo tanto, su coste en caso de avería es mayor que en los manuales.

Las centralitas y los sensores. Cualquier fallo puede costar entre 300 € y 1.500 €, además de afectar la seguridad y el consumo.

Caja de transferencia, popularmente conocido como ‘transfer’, en los vehículos de tracción a las cuatro ruedas. La mayoría de las averías asociadas a esta función se deben a un mal mantenimiento, no haber sustituido los cuatro neumáticos al mismo tiempo o a un mal uso del mecanismo de accionamiento. Entre los síntomas, destacan los ruidos anómalos, dificultad para cambiar entre modos de tracción o sentir vibraciones durante la conducción.

Consejos para evitar estas averías:

Revisiones periódicas del sistema eléctrico . La revisión electrónica permite identificar posibles averías graves y, por lo tanto, es muy necesario cuando hay un testigo encendido en el cuadro de mandos. Esta revisión electrónica es igualmente recomendable a modo preventivo, ya que permite realizar un control electrónico de la salud del vehículo y poder anticiparse a futuras averías.