Madrid reconoce a Natalia Bayona, directora de la OMT, por su impacto en la ciudad

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:29h

Natalia Bayona, Directora Ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), ha recibido un reconocimiento especial por parte del Ayuntamiento de Madrid, celebrando su apuesta, contribución e impacto positivo en la ciudad entre un destacado grupo de empresas y profesionales extranjeros.

El acto, desarrollado en el Palacio de Cibeles de Madrid, contó con la presencia de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, quien subrayó “la capacidad de Madrid para ofrecer estabilidad y oportunidades de desarrollo laboral y vital a los talentos más innovadores del mundo” y destacó la importante aportación de los directivos y empresas extranjeras al desarrollo de la ciudad. Por su parte, Natalia Bayona agradeció la distinción: “Es un honor recibir este reconocimiento de la ciudad que me ha acogido durante los últimos nueve años, y me siento muy orgullosa de compartir esta distinción con el resto de destacados compañeros, trabajando juntos para impulsar el desarrollo de Madrid en diferentes sectores”.

La ejecutiva reside en España desde 2016, cuando ocupó el cargo de Vicepresidenta de la plataforma South Summit en el país, conectando los ecosistemas de innovación de América Latina con España para continuar después su carrera en ONU Turismo a partir de 2018. En 2023, con su nombramiento como Directora Ejecutiva de la organización, se convirtió en la primera persona menor de 40 años en alcanzar este puesto.

Impulso del turismo global

Desde su llegada a ONU Turismo, la ejecutiva ha sido un referente en el impulso del turismo como herramienta de desarrollo económico y social. Gracias a su trabajo en la organización, que comenzó con la creación del primer Departamento de Innovación, Educación e Inversión, ha desarrollado numerosas iniciativas que han apostado de forma clara por el progreso: desde la primera academia online en turismo que ha llegado a certificar más de 50.000 estudiantes de 150 países hasta la primera comunidad de startups turísticas global con encuentros anuales en Madrid para vincular la tecnología con el emprendimiento.

Es una convencida del impulso a la colaboración público-privada y la creación de nuevos incentivos a la inversión en la generación de nuevos modelos de turismo.

La influencia de Bayona en el sector turístico comenzó antes de su llegada a Madrid, con su paso por ProColombia, la agencia gubernamental nacional dedicada a la promoción del turismo. En 2013, con solo 27 años, Bayona se convirtió en la gestora más joven responsable de promover el turismo de su país en todo el mundo.

Reconocimiento internacional

Esta distinción por parte del Ayuntamiento de Madrid se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales que han puesto en valor el trabajo de Natalia Bayona a nivel global y su liderazgo en el sector. En los últimos años, ha sido distinguida como una de las 75 mujeres más influyentes de América Latina en España, una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia y una de las 50 líderes latinoamericanas a seguir en 2024 y 2025 según Forbes, y dentro de los 500 latinoamericanos más influyentes en el mundo según Bloomberg.