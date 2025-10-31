La Alta Relojería redefine el lujo: arte, precisión y elegancia en cada segundo

viernes 31 de octubre de 2025 , 09:51h

Vacheron Constantin, Zenith e IWC Schaffhausen presentan sus nuevas creaciones, donde la innovación técnica se combina con la belleza artesanal.

La Alta Relojería vive un momento de esplendor. Las grandes casas relojeras reinterpretan su herencia con diseños que trascienden el tiempo, fusionando tradición, innovación y estética. Vacheron Constantin, Zenith e IWC Schaffhausen vuelven a sorprender con piezas que son auténticas obras de arte.

Vacheron Constantin – Grand Lady Kalla

La firma suiza celebra su histórico vínculo con las mujeres con el Grand Lady Kalla, un reloj de Alta Joyería que une creatividad y savoir-faire. Inspirado en el legendario Kallista de 1979, este modelo se enriquece con piedras de colores y diamantes blancos engastados en platino 950 y oro blanco de 18 quilates, acompañados por perlas Akoya y cuentas pulidas. Versátil y sofisticado, puede transformarse en pulsera o collar, ofreciendo cuatro formas de lucirlo. Una joya que reafirma los 270 años de excelencia de la Maison.

Vacheron Constantin – Métiers d'Art Tribute to the Celestial

Con la colección Métiers d’Art Tribute to the Celestial, Vacheron Constantin rinde homenaje al cielo nocturno y a los signos del zodiaco. Cada una de las doce piezas presenta una esfera guilloché ilustrada a mano, representando su constelación correspondiente y realzada con estrellas engastadas en diamantes. Una fusión poética de arte y técnica relojera.

Zenith – Defy Zero G Sapphire

Zenith celebra su 160.º aniversario con dos ediciones limitadas del Defy Zero G, un reloj que desafía la gravedad gracias a su módulo Gravity Control, diseñado para neutralizar su efecto sobre la precisión. Su caja de zafiro azul o transparente de 46 mm revela el calibre esqueletizado El Primero 8812S y una esfera de lapislázuli única. Limitado a solo diez unidades por versión, combina ingeniería extrema y diseño visionario.

Zenith – Defy Skyline Tourbillon Gold

El Defy Skyline Tourbillon en oro rosa reinterpreta el lujo contemporáneo con guiños a la arquitectura y a la historia de la manufactura en Le Locle. Su esfera en tono rojo ladrillo y su caja de 41 mm, con acabados satinados y pulidos, resaltan su geometría angular. Equipado con el calibre automático El Primero 3630 y una jaula de tourbillon ultraligera, equilibra precisión, innovación y elegancia.

IWC Schaffhausen – Ingenieur Automático 35 mm

IWC reinterpreta su clásico Ingenieur en una versión más refinada y compacta. Disponible en oro rojo de 18 quilates o acero inoxidable, con caja de 35 mm y esfera con motivo de rejilla, alberga el movimiento automático calibre 47110 con 42 horas de reserva de marcha. Un reloj que combina comodidad, sofisticación y espíritu técnico.

IWC Schaffhausen – Pilot Performance Chronograph 41

La firma suiza celebra su colaboración con la película F1® de Apple Original Films con tres nuevos cronógrafos inspirados en el equipo ficticio APXGP. Con cajas de oro, esferas lacadas y detalles que evocan la emoción de la Fórmula 1™, estas piezas combinan precisión suiza y espíritu competitivo. Además, aparecerán en pantalla, en la muñeca de los protagonistas, llevando la relojería de lujo al universo cinematográfico.