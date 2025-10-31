World2Fly iniciará vuelos directos entre Madrid y Cartagena de Indias en julio de 2026

viernes 31 de octubre de 2025 , 09:53h

World2Fly, aerolínea del Grupo World2Meet, comenzará a operar su vuelo directo entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) el próximo 3 de julio de 2026. La ruta se realizará con un moderno Airbus A350, con capacidad para 432 pasajeros, y contará con clase Business y Economy, garantizando confort y sostenibilidad. Los vuelos saldrán de Madrid a las 14:55 h, con llegada a Cartagena a las 17:45 h, y el regreso partirá de Cartagena a las 19:45 h, llegando a Madrid a las 11:55 h del día siguiente. Los billetes ya están disponibles para su reserva en la página web de World2Fly y a través de agencias de viaje, inicialmente para las salidas de julio y agosto de 2026, con nuevas fechas que se incorporarán próximamente.

Daniel Buil, Director Comercial de World2Fly, ha señalado "Con el lanzamiento de nuestra nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias, reforzamos nuestra apuesta por Colombia, complementando la ruta a Cali iniciada el año pasado, y consolidando nuestro compromiso con la conectividad entre España y Latinoamérica. Esta conexión responde a la creciente demanda de nuestros clientes y al interés por destinos con gran atractivo turístico y cultural. En W2Fly seguimos trabajando para ofrecer una experiencia de vuelo cómoda, eficiente y adaptada a las necesidades de nuestros pasajeros."

Por su parte, Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena, ha destacado que "Esta nueva ruta representa una oportunidad invaluable para seguir posicionando a Cartagena como un destino de clase mundial. Conectarnos directamente con Europa amplía nuestro alcance, diversifica los mercados emisores y fortalece nuestra economía turística."

La apertura de esta conexión es fruto de la colaboración entre la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, ProColombia, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) y World2Fly, y permitirá fortalecer el turismo de larga distancia, la economía local y la proyección internacional de la ciudad.

El alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, indicó que esta nueva ruta fortalecerá la llegada de turistas a Cartagena, ciudad que actualmente cuenta con 21 conexiones internacionales. Además, destacó la histórica relación cultural y patrimonial con España, que se verá reflejada en un mayor intercambio de visitas: “Nuestras riqueza cultural, patrimonial y arquitectónica tiene una gran conexión histórica con España; y, por ende, los cartageneros y los españoles compartimos mucho, lo que siempre deriva en un gran interés mutuo de visitas, las cuales ahora se multiplicarán con esta nueva ruta directa con Madrid."

ProColombia y Corpoturismo también valoran positivamente la conexión. Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, señaló que la ruta consolida a Cartagena como un destino de talla internacional y diversifica los mercados emisores europeos. Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, destacó que el mercado español representa el 9% de los visitantes de la ciudad y que se ha registrado un crecimiento del 19,3% en comparación con 2024, reforzando la importancia de la nueva ruta.

Experiencias integradas para los viajeros

La conexión con Madrid se ha integrado en los programas vacacionales de Newblue, ofreciendo itinerarios diseñados para descubrir la diversidad de Colombia. Entre ellos destacan los programas Gama Essence y Gama Quality, que incluyen vuelos ida y vuelta Madrid–Cartagena, estancias de 7 noches en hoteles seleccionados, traslados y excursiones, como la visita al exclusivo Beach Club Baia Bella.

Para quienes buscan un recorrido más completo, el Circuito Combinado: Zona Cafetera y Cartagena de Indias permite combinar la zona cafetera con destinos como Cali, Santa Marta, las Islas del Rosario y Cartagena, ofreciendo una experiencia única de cultura, naturaleza, historia y playas.