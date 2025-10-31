El estudio Requena y Plaza diseña el interior del nuevo Gran Hotel Luna de Cádiz

viernes 31 de octubre de 2025 , 09:45h

Requena y Plaza, estudio especializado en arquitectura e interiorismo hotelero con casi cuatro décadas de trayectoria y experiencia, ha sido seleccionado para llevar a cabo el proyecto integral de interiorismo que la cadena deLuna Hotels está desarrollando en el icónico emplazamiento de la Grada de Tribuna del Estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz Club de Fútbol: el Gran Hotel Luna de Cádiz.

Este futuro hotel de cuatro estrellas será uno de los más singulares del sur de España. Se ubica en 10 plantas, dos de aparcamiento bajo rasante y 8 en altura, que albergarán áreas comunes, restaurante panorámico y desayunador, modernas salas de reuniones con luz natural, área Spa&Welness, diversas zonas de entretenimiento, piscinas y 240 habitaciones de hasta nueve diferentes tipologías: una amplia variedad de habitaciones pensadas para todo tipo de viajeros, incluyendo habitaciones con vistas al campo de fútbol, así como suites con gimnasio privado.

Destacan entre sus servicios tanto la piscina exterior en la azotea con espectaculares vistas al mar como su piscina climatizada, con snack-bars junto a ellas.

El nuevo establecimiento tendrá igualmente una clara vocación familiar con espacios especialmente destinados a las familias, como una piscina infantil -también con snack-bar- y una ludoteca para los más jóvenes, ofreciendo para dichas estancias familiares unas fantásticas Junior Suites familiares con sus propios espacios infantiles.

Asimismo, el Gran Hotel Luna de Cádiz nace con el deseo de convertirse en un entorno de convivencia y disfrute para la propia ciudadanía gaditana, y no sólo para visitantes de la ciudad, ofreciendo en el lobby su Gastro Bar El Rincón de Don Vicente, donde se podrá disfrutar de una cocina inspirada en la tradición andaluza, combinando la esencia culinaria de Cádiz y los reconocidos sabores atlánticos.

Igualmente, las modernas salas de reuniones buscan fomentar esa convivencia local: ubicadas en la planta 7, para disfrutar al máximo de luz natural, son unos magníficos espacios para celebraciones corporativas o sociales de cualquier tipo. Se trata de tres espacios con terraza y todos ellos modulables con paneles, pudiéndose utilizar individualmente o combinados, y ofreciendo así una amplia variedad de opciones.

La apertura está prevista para mediados de 2026, y la intervención se encuentra actualmente muy avanzada en su ejecución, con lo que el equipo de diseño del estudio actualmente trabaja intensamente con todos los profesionales y gremios implicados, con el fin de atender al desarrollo de un hotel en un espacio deportivo tan unido sentimentalmente a la ciudad, a la vez que cuidar cada detalle cumpliendo así con los estándares de calidad que caracterizan al despacho en cada uno de sus proyectos.

Para Requena y Plaza, este proyecto representa “una oportunidad extraordinaria para reinterpretar un recinto deportivo entrañable para los gaditanos, con sensibilidad y visión contemporánea, pero mirando al futuro”. El estudio combina, con su propuesta de interiorismo, elegancia funcional, respeto arquitectónico y referencias al contexto local. El proyecto preservará la fisionomía y la esencia del edificio deportivo, mientras que se le da una nueva vida adicional como hotel singular.

El Gran Hotel Luna de Cádiz se perfila como una de las aperturas más esperadas del sector hotelero en Cádiz y toda Andalucía, y aspira a convertirse en un icono urbano que rinde homenaje tanto a su ubicación privilegiada como a la historia del edificio dentro del que se construye.

“El hotel no solo será un lugar donde pernoctar o celebrar eventos, sino también un espacio para descubrir Cádiz con todos los sentidos, a través de los materiales, los aromas, la luz y la artesanía local reinterpretada”, señala el equipo de diseño el estudio.

En el corazón del proyecto del Gran Hotel Luna de Cádiz está la idea de conexión: conexión con el mar, con las vistas sobre la ciudad, con la historia… Cada estancia ha sido pensada para transmitir una experiencia envolvente y de confort, potenciando la esencia de este queridísimo estadio del Cádiz Club de Fútbol, con la vocación de convertirse en un punto de encuentro cotidiano para los gaditanos y los visitantes a la ciudad.

En la ejecución de la obra se ha puesto en valor “lo local” no solo en los materiales, sino también en la mano de obra y -en lo posible- varios gremios y fabricantes, generando mucho empleo directo e indirecto.

Por último, la incorporación de los más avanzados sistemas de eficiencia energética -como su parking con puntos de recarga eléctrica garantizados- y domótica harán del Gran Hotel Luna de Cádiz un referente en su sector. Todo ello se enmarca dentro de la firme apuesta por deLuna Hotels por la sostenibilidad y su programa beGreen, que impulsa prácticas responsables con el medio ambiente en todos sus establecimientos, promoviendo el ahorro energético, la reducción de residuos y el uso de energías renovables.

Su futura y esperada puesta en marcha e inauguración serán, sin duda, un hito para la ciudad de Cádiz.