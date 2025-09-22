South ha atendido este verano a más de 30 millones de pasajeros en su red

lunes 22 de septiembre de 2025 , 09:03h

Los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat se mantienen como los principales en volumen de asistencia de vuelos y pasajeros, seguidos de Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga y Bilbao.

Madrid, 19 de septiembre de 2025. South Europe Ground Services (South), la filial de handling del Grupo IAG, hace balance de su segundo verano operativo con unos resultados que consolidan su posición como uno de los grandes players del sector aeroportuario en España. La campaña estival, comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ha vuelto a estar marcada por un crecimiento sostenido en volumen, eficiencia y calidad del servicio.

Durante este periodo, South ha atendido en España a casi 31.000.000 de pasajeros, ha gestionado más de 16.600.000 de equipajes y ha prestado servicio en más de 200.000 vuelos. Un volumen de actividad que no solo demuestra la solidez de su modelo operativo, sino también la capacidad de respuesta de sus equipos frente a un contexto de alta demanda y condiciones climáticas exigentes.

Principales datos

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, centro neurálgico de la actividad de South, ha concentrado el mayor volumen de tráfico estival. Durante los meses de junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre, la compañía ha atendido a más de 11.500.000 de pasajeros, se han gestionado 9.000.000 de maletas y se han asistido más de 61.000 vuelos.

Aeropuertos destacados por zona y volumen

Por su parte, en el resto de la red se ha prestado servicio a casi 20.000.000 de pasajeros, se han gestionado más de 8.500.000 de equipajes y cerca de 140.000 vuelos han sido atendidos.

En el este peninsular, Barcelona-El Prat se ha consolidado como el segundo gran nodo de actividad de South, con más de 7.500.000 de pasajeros atendidos, 2.680.000 de equipajes y casi 44.000 vuelos gestionados entre mediados de junio y mediados de septiembre. En el sur, Málaga-Costa del Sol ha liderado la operativa, con 1.500.000 de pasajeros atendidos y más de 785.000 maletas gestionadas, registrando un crecimiento superior al 11% respecto al verano anterior.

En la zona norte, Bilbao se ha mantenido como el principal aeropuerto de la región, donde se han atendido a más de 1.100.000 de pasajeros y cerca de 370.000 equipajes. En Baleares, Palma de Mallorca ha superado alcanza los 1.800.000 de pasajeros y las 725.000 maletas gestionadas, mientras que, en Canarias, Tenerife Norte ha liderado la actividad con más de 927.000 pasajeros y 427.000 equipajes gestionados durante el verano.

Miguel Ángel Gimeno, CEO de la compañía, resalta: “Este verano ha puesto a prueba, una vez más, la capacidad de nuestro equipo para responder en un entorno de alta demanda y condiciones exigentes. Los resultados alcanzados reflejan un modelo operativo sólido y la dedicación de las personas que forman parte de South. Nuestro objetivo sigue siendo avanzar con paso firme, acompañando a nuestros clientes y reforzando nuestra contribución al conjunto del sector aeroportuario en España”.