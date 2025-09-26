La aerolínea Wizz Air consolida su posición en España con 120 rutas en 16 aeropuertos

viernes 26 de septiembre de 2025 , 08:04h

Wizz Air, la aerolínea más sostenible medioambientalmente de la región EMEA, reafirma su compromiso con la conectividad aérea en España con una capacidad récord de 10 millones de asientos este año. La compañía opera actualmente en 16 aeropuertos españoles, ofreciendo más de 120 rutas a 15 países, y ya ha transportado a 6,7 millones de pasajeros en los nueve primeros meses de 2025, tras alcanzar los 7,9 millones de viajeros en todo 2024. Desde que inició sus operaciones en el país hace más de dos décadas, casi 50 millones de pasajeros han volado con Wizz Air desde y hacia España.

La aerolínea continúa creciendo de forma constante a nivel nacional, con más de 31.000 vuelos operados entre enero y septiembre de 2025 y una mejora del 16,6% en el índice de puntualidad. Wizz Air es actualmente el único operador en 52 rutas en España, y su posición en los aeropuertos españoles se consolida cada vez más, como demuestra el hecho de que ya es el tercer mayor operador por volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, reforzando así su papel como uno de los principales actores en la conectividad aérea del país.

En la capital, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas refleja igualmente este crecimiento, con más de 5.000 vuelos operados en lo que va de año (+17,8% respecto a 2024) y más de 1,1 millones de pasajeros transportados (+23,6%). Desde el inicio de sus operaciones en Madrid, la aerolínea ha contribuido a la creación de cerca de 7.000 empleos indirectos en la ciudad y un total de casi 34.000 en toda España.

Andras Rado, director de Comunicación de Wizz Air, declaró: “España es un mercado estratégico para Wizz Air, y el crecimiento registrado en los últimos años es una clara evidencia de nuestro compromiso con el país. Queremos seguir consolidando nuestra sólida red, invirtiendo en operaciones más eficientes y ofreciendo a los pasajeros españoles opciones de viaje fiables y asequibles, adaptadas a sus necesidades. Estamos aquí para quedarnos, para seguir creciendo y para estar cada vez más cerca de los pasajeros españoles. ¡Let’s WIZZ, España!”

Wizz Air se define por un modelo de negocio ultra low cost enfocado en la eficiencia, la digitalización y una red punto a punto desde aeropuertos estratégicos, respaldado por tripulaciones jóvenes y altamente cualificadas. La compañía combina operaciones fiables y tarifas bajas con un servicio que sitúa al pasajero en el centro de cada decisión.