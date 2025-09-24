Chaumet rinde homenaje a la abeja con sus broches de Alta Joyería en su colección Jewels by Nature

La Maison Chaumet celebra la belleza de la naturaleza y su eterno emblema, la abeja, con una nueva serie de siete broches de Alta Joyería que transforman este icono en auténticas piezas de arte. Engastados con diamantes y piedras preciosas de intensos colores, estos broches forman una colmena única, perfecta para lucir en la solapa de una chaqueta o incluso como gemelos, aportando un toque sofisticado y animalista a cualquier look.

Símbolo de poder y renovación, la abeja es un motivo recurrente en el universo creativo de Chaumet desde que Napoleón la eligiera como emblema imperial en el siglo XIX. Hoy, en la colección Jewels by Nature, el insecto alado se reinventa en versiones de oro blanco, amarillo o rosa, engastadas con diamantes talla brillante y la talla exclusiva Chaumet, libando piedras de gran pureza y tamaño extraordinario.

Entre ellas destacan una rubelita rosa púrpura de 7,44 quilates, una turmalina verde de 13,87 quilates, una turmalina azul indicolita de 12,63 quilates, una aguamarina azul laguna de 19,05 quilates o un zafiro talla cojín de 11,07 quilates. Piezas que combinan la delicadeza del diseño naturalista con la majestuosidad de la Alta Joyería francesa.

Los siete broches Abeille de la colección Jewels by Nature:

Oro rosa con rubelita ovalada de 7,44 quilates y diamantes talla brillante.

Oro rosa con turmalina amarilla-verde de 17,99 quilates y diamantes talla brillante.

Oro amarillo con turmalina amarilla ovalada de 8,72 quilates y diamantes talla brillante.

Oro amarillo con turmalina verde talla cojín de 13,87 quilates y diamantes talla brillante.

Oro blanco con turmalina indicolita azul verdosa de 12,63 quilates y diamantes talla brillante.

Oro blanco con aguamarina talla cojín de 19,05 quilates y diamantes talla brillante.

Oro blanco con zafiro talla cojín de 11,07 quilates y diamantes talla brillante.

Con esta colección, Chaumet reafirma su maestría en la joyería inspirada en la naturaleza, convirtiendo a la abeja en protagonista de piezas únicas que conjugan simbolismo histórico, artesanía y modernidad.