Helly Hansen presenta Cascade Low HT, calzado técnico diseñado para un senderismo más seguro

miércoles 24 de septiembre de 2025 , 09:12h

La tecnología Helly Tech® WATERPROOF de eficacia probada, es el ser o no ser del nuevo calzado de senderismo de Helly Hansen, disponible tanto en versión femenina como masculina. La zapatilla de caña baja, la Cascade Helly Tech® Waterproof Low Cut Hiking Boots, para hombre; y, la W Cascade Low-Cut HELLY TECH® Hiking Shoes, para mujer, están diseñadas por Helly Hansen para garantizar el máximo nivel de protección y comodidad en las salidas de senderismo.

Para aumentar la sensación de confort y comodidad, el nuevo calzado técnico de senderismo de Helly Hansen cuenta con un estabilizador Swift-Frame; y, también, con un contrafuerte situado en el talón y la puntera, con protección HH Pro-Guard. Ello asegura la sujeción necesaria para los días más largos. Por su parte, la amortiguación y la comodidad corren a cargo de la plantilla HH Max Comfort y la entresuela HH Power Stride. La suela exterior incorpora un sistema de tracción multidireccional y HH Surround-Grip, para garantizar la más absoluta seguridad en los diversos terrenos.

Así pisa la Cascade Helly Tech® Waterproof Low Cut Hiking Boots

La Cascade Low HT para hombre y mujer es una bota técnica de senderismo ligera, de caña baja, estable, con buena amortiguación y totalmente impermeable que incorpora la indiscutible membrana: HELLY TECH® impermeable/transpirable. Este modelo de zapatilla, de caña baja, incorpora un estabilizador ligero, el Swift-Frame; así como una puntera y contrafuerte protectores: HH Pro-Guard.

La amortiguación y la comodidad corren a cargo de la plantilla HH Max Comfort y la entresuela HH Power Stride. La suela incorpora un sistema de tracción multidireccional HH Surround-Grip; además, del compuesto de goma HH Max-Grip de eficacia demostrada, que mantiene el pie firme sobre el terreno en cualquier condición.