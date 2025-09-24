Este invierno, Innsbruck contará con vuelos directos de Iberia al Tirol

miércoles 24 de septiembre de 2025 , 09:27h

Una mezcla única de montaña y ciudad, naturaleza y cultura, deporte y placer: eso y mucho más ofrece la región austriaca de Innsbruck, incluso en los meses de invierno. Quienes quieran comprobarlo por sí mismos, este invierno la capital del Tirol cuenta de nuevo con una conexión directa desde Madrid, gracias a Iberia.

Una visita a la región Innsbruck siempre merece la pena, gracias a la singular variedad de atracciones y actividades, tanto de montaña, como urbanos. Y este invierno, cuenta con una razón añadida: Innsbruck estará más cerca de Madrid con el vuelo de Iberia que conectará de nuevo, y directamente, el corazón del Tirol con la capital española.

Desde el 21 de diciembre de 2025 y hasta el 5 de abril de 2026, la aerolínea retoma esta ruta durante su temporada de invierno, ofreciendo un vuelo directo entre la capital española y la ciudad alpina austriaca, dos veces a la semana, los miércoles y los domingos.

Por ello, este invierno, Innsbruck puede ser la escapada perfecta para hacer múltiples planes como:

Disfrutar de su patrimonio cultural

Innsbruck alberga impresionantes lugares de interés y monumentos culturales. Entre los más importantes, se encuentra la Iglesia Imperial, que alberga la tumba del emperador Maximiliano, vacía pero custodiada por 28 figuras de bronce negro de tamaño superior al natural. Asimismo, la historia de la provincia se puede descubrir en el Museo Tirol Panorama, cuya pieza central es un gigantesco cuadro circular de 1.000 metros cuadrados.

Deslizarse por sus pistas de esquí

En la región Innsbruck hay pistas para todos los gustos. Así lo garantizan las seis estaciones de esquí que rodean la capital tirolesa: Axamer Lizum, Kühtai, Muttereralm, Nordkette, Patscherkofel y Rangger Köpfl. Si se desea aún más variedad, lo mejor es adquirir el SKI plus CITY Pass, que incluye otras seis estaciones de esquí de los alrededores y, además, 22 experiencias urbanas, entre ellas, diversos museos. Si se quiere disfrutar de otros deportes, Innsbruck cuenta con el estadio Tivoli, donde el Real Madrid juega este verano un partido amistoso con el equipo local WSG Tirol, como parte de su preparación para la temporada.

Degustar la gastronomía tirolesa

La región Innsbruck también tiene mucho que ofrecer en el ámbito gastronómico. Si se desea conocer a fondo el país y sus gentes, una taberna tirolesa es el lugar ideal: fácilmente reconocibles por su letrero verde, estos establecimientos se caracterizan por su cocina tradicional casera, como el Goldener Adler en Innsbruck o el Landgasthof Wilder Mann en Lans. Sin embargo, los amantes de la buena mesa también disfrutarán de la buena comida alpina en los numerosos refugios, como la Aldranser Alm.

La región de Innsbruck es una simbiosis única de un vibrante espacio urbano y fascinantes montañas alpinas. Se extiende desde la capital tirolesa a 40 ciudades y pueblos de los alrededores y comprende un total de seis regiones: la ciudad de Innsbruck, el valle del río Inn, el valle Kühtai-Sellraintal, el altiplano de Mieming, la región Sur y la región Oeste. La variada oferta de actividades de la ciudad y las visitas turísticas están a un paso de numerosas aventuras deportivas y del ascenso a una cumbre alpina. La tarjeta gratuita Welcome Card es la llave de acceso a la ilimitada diversidad de la región: con el uso gratuito del transporte público se puede disfrutar de numerosos lugares de interés de forma sostenible y cómoda, subiendo y bajando de la montaña. Para los cerca de 100 empleados y las once oficinas de información turística de Innsbruck Tourismus, el bienestar de sus visitantes es lo más importante. Con su entusiasmo y pasión por la zona alpino-urbana, les transmiten su amor por la región y crean experiencias vacacionales inolvidables en armonía con las personas y la naturaleza.

La región de Innsbruck es fácilmente accesible desde España, tanto por carretera, tren o por avión. Diversas compañías aéreas ofrecen, rutas a este destino durante todo el año, con escala en Viena, o a Múnich, cuyo aeropuerto se encuentra a solo dos horas por carretera o por tren, de Innsbruck.