Toscana, la reina del ciclismo gastronómico: pedaleando en busca de la trufa

miércoles 24 de septiembre de 2025 , 09:30h

Entre colinas y pueblos históricos, la Toscana se confirma como destino ideal para quienes unen la pasión por el ciclismo con el sabor de las trufas, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Cada estación ofrece variedades distintas y rutas que atraviesan lugares emblemáticos como San Miniato o las Crete Senesi, donde pedalear se convierte en un viaje sensorial entre deporte, cultura y alta cocina.

El calendario natural acompaña a los visitantes en todas las estaciones: la trufa blanca en otoño, la negra y brumale en invierno, el marzuolo entre invierno y primavera, hasta el scorzone y el uncinato en verano y otoño. Cada época ofrece un itinerario diferente, ligado a la morfología del territorio y sus peculiaridades.

Hay numerosas zonas adecuadas: desde el Monte Amiata hasta Arezzo, desde Val d'Elsa hasta Crete Senesi hasta las colinas de Pisa, cada una de las cuales combina rutas ciclistas de gran encanto y la posibilidad de experiencias relacionadas con la caza de trufas. Entre los itinerarios más significativos se encuentran la Vía Francígena en bicicleta, que atraviesa capiteles truferos a lo largo de las etapas toscanas, y el anillo dedicado a San Miniato, reconocido internacionalmente por sus trufas excepcionalmente grandes.

La oferta también se enriquece con dos museos temáticos: el de San Giovanni d'Asso dedicado a la Trufa y el Museo de la Trufa de las Colinas de San Miniato – MuTart justo en el corazón de San Miniato que le permiten aprender más sobre la historia, técnicas y curiosidades relacionadas con el "diamante de la tierra". Para completar la experiencia, la cocina: entre un paseo y una parada cultural, no puede perderse la degustación de los tradicionales tagliolino con trufas, símbolo de la hospitalidad toscana y el equilibrio perfecto entre deporte y alta cocina.