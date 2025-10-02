Colaboración de Hamilton con Call of Duty: Black Ops 7

jueves 02 de octubre de 2025 , 09:34h

La reconocida firma relojera Hamilton da un paso más en su relación con el mundo del gaming y anuncia su colaboración con Call of Duty®: Black Ops 7, reforzando su legado de innovación, resistencia y precisión.

Se trata de la tercera gran alianza de la marca con el sector de los videojuegos, y sumergirse en el universo Call of Duty supone un encaje natural: la exactitud y la fiabilidad que definen a Hamilton se alinean con los valores estratégicos y tácticos de la saga.

En Black Ops 7, el personaje Axel Vermaak equipa el Khaki Field Automatic 38 mm, un reloj que los jugadores no solo podrán lucir en pantalla, sino también en su propia muñeca. Esta doble experiencia traslada la narrativa del videojuego a la vida real, ofreciendo un vínculo tangible entre el jugador y la misión.

El modelo, diseñado para resistir cualquier reto, combina estética militar y tecnología relojera de vanguardia:

Caja de acero inoxidable con esfera negra.

Agujas recubiertas de Super-LumiNova®, para máxima legibilidad en condiciones de baja luz.

Correa NATO verde caqui, que subraya su carácter táctico.

Movimiento automático H-10, con una reserva de marcha de hasta 80 horas.

Esta edición conmemorativa, limitada a 5.000 piezas, incluye un fondo de caja grabado con el icono Black Ops 7 y se presenta en un estuche exclusivo, reforzando su carácter de pieza de colección.

Hamilton consolida así su papel como “el relojero de los creadores de videojuegos”, colaborando estrechamente con desarrolladores para fusionar la precisión artesanal con la narrativa digital. La marca sigue demostrando que el tiempo no solo se mide, sino que también se vive y se juega.

En la muñeca, en pantalla o como aliado silencioso en una misión encubierta, los relojes Hamilton confirman su esencia: ser un compañero de confianza cuando cada segundo cuenta.