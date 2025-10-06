Palacio Arriluce Hotel: lujo sereno frente al Cantábrico

En la costa de Vizcaya, con vistas al majestuoso mar Cantábrico, se encuentra el Palacio Arriluce Hotel, un hotel de cinco estrellas que combina historia, arquitectura y exclusividad en un entorno único. Concebido bajo el concepto de lujo sereno, el hotel se ha convertido en un destino de referencia para quienes buscan experiencias auténticas, descanso absoluto y un servicio cuidado al detalle.

Historia y arquitectura

El Palacio Arriluce combina la elegancia de la arquitectura histórica con toques contemporáneos que respetan su esencia original, creando un espacio donde el pasado y el presente conviven en armonía. Cada habitación, cuidadosamente decorada, y cada espacio común reflejan un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, incorporando materiales nobles, detalles arquitectónicos clásicos y un diseño interior que prioriza la comodidad y el estilo. Sus amplios salones y terrazas permiten disfrutar de momentos de tranquilidad en un entorno refinado, mientras que la luminosidad y el cuidado de cada detalle invitan a una experiencia sensorial completa. Situado en una ubicación privilegiada en Getxo, el hotel ofrece vistas panorámicas al mar Cantábrico, la posibilidad de agradables paseos frente a la playa y un acceso inmediato a la riqueza cultural, artística y gastronómica de Euskadi, convirtiéndose en el punto de partida ideal para explorar la región con elegancia y confort.

Bienestar y experiencias

El Palacio Arriluce se presenta como un auténtico santuario para quienes buscan armonizar cuerpo y mente, ofreciendo un refugio de tranquilidad donde el tiempo parece detenerse. Su completo spa invita a relajarse mediante tratamientos cuidadosamente diseñados para revitalizar y equilibrar, programas de bienestar personalizados y espacios de calma que transmiten serenidad en cada rincón. La atención a los pequeños detalles—desde la iluminación suave hasta los aromas delicados—transforma cada visita en un momento de auténtica desconexión.

La propuesta gastronómica del hotel refleja la riqueza del entorno vasco, centrada en productos locales de la más alta calidad y elaborada con respeto por la tradición y un toque de creatividad contemporánea. Los desayunos celebran los sabores de la región, mientras que los menús ofrecen combinaciones sorprendentes que despiertan todos los sentidos, asegurando experiencias culinarias completas. Cada comida se convierte así en una oportunidad para descubrir la esencia del País Vasco, mientras se disfruta de un ambiente elegante y acogedor que complementa la filosofía de bienestar integral del Palacio Arriluce.

Servicios y exclusividad

El Palacio Arriluce Hotel ofrece un conjunto de servicios diseñados para satisfacer las expectativas de un público exigente, combinando confort, elegancia y atención al detalle. Sus habitaciones, amplias y decoradas con gusto, se convierten en espacios de retiro privado, donde cada elemento —desde la ropa de cama hasta la iluminación— está pensado para brindar el máximo confort y bienestar. Las zonas comunes, cuidadosamente decoradas, invitan a la relajación y al disfrute de momentos de tranquilidad, creando ambientes que mezclan estilo, calidez y sofisticación.

Además, el hotel ofrece una selección de actividades culturales y experiencias de ocio en el entorno, permitiendo a los huéspedes conectar con la riqueza histórica, artística y natural de Getxo y sus alrededores. Cada estancia en el Palacio Arriluce busca proporcionar una exclusividad serena, un lujo íntimo y personal, donde la atención personalizada acompaña a cada huésped en todo momento, garantizando que cada visita sea única y memorable. La combinación de servicios, elegancia y ubicación convierte al hotel en un refugio perfecto para quienes valoran el confort y la experiencia de vivir el lujo de manera discreta y sofisticada.

Un destino para todos los viajeros

Gracias a su ubicación estratégica y a su propuesta integral, el Palacio Arriluce se ha consolidado como un destino excepcional para todo tipo de viajeros, tanto nacionales como internacionales. Su entorno único frente al mar Cantábrico y la proximidad a los encantos culturales, gastronómicos y naturales de Euskadi permiten diseñar experiencias a medida, adaptadas a cada interés.

Es el lugar ideal para escapadas románticas, donde la intimidad y la tranquilidad se combinan con la belleza del paisaje; para viajes de bienestar, ofreciendo un refugio de relajación y cuidado personal; o para quienes buscan turismo cultural, con fácil acceso a la historia, el arte y la tradición de la región. Incluso aquellos que simplemente desean desconectar del ritmo cotidiano encontrarán en el Palacio Arriluce un espacio donde el tiempo se diluye y cada momento se convierte en una experiencia auténtica frente al mar. Cada visita se transforma así en una oportunidad para descubrir, disfrutar y dejarse llevar por la magia de un destino pensado para todos los viajeros.

El lujo de desconectar: la nueva campaña del hotel

Para esta temporada, el Palacio Arriluce presenta su promoción “El lujo de desconectar”, vigente de septiembre a marzo, diseñada para aquellos que buscan transformar sus escapadas en experiencias de bienestar y tranquilidad. Esta iniciativa invita a los huéspedes a descubrir que el verdadero lujo reside en la calma y el cuidado personal, ofreciendo un 20% de descuento en alojamiento y desayuno, y la posibilidad de disfrutar de todos los espacios pensados para la relajación.

Desde la serenidad de su spa y los programas de bienestar hasta los desayunos elaborados con productos locales de máxima calidad, cada detalle de la estancia está concebido para que los visitantes se sumerjan en un entorno donde cuerpo y mente encuentran equilibrio. La campaña refleja la filosofía del hotel: viajar, descansar y reconectar no es solo un deseo, sino un privilegio que se vive en cada momento. Cada visita al Palacio Arriluce se convierte en una oportunidad para redescubrir el valor de la pausa, la serenidad y la exclusividad, mientras se contempla el imponente mar Cantábrico y se disfruta de un refugio donde la elegancia y la comodidad se dan la mano.

Palacio Arriluce Hotel

Calle Atxekolandeta 15, 48992, Getxo- Vizcaya

Teléfono: +34 946 181 156

Email: [email protected]

