Longines lanza Spirit Pilot y Flyback 2025 homenaje a su legado aeronáutico

Inspirada en casi un siglo de tradición aeronáutica, Longines presenta para 2025 los nuevos Spirit Pilot y Spirit Pilot Flyback, dos creaciones que reafirman el legado de la firma en la relojería de aviación.

Estos modelos mantienen la estética emblemática de la colección Spirit, a la vez que incorporan un diseño auténtico y funciones avanzadas propias de un verdadero reloj-herramienta. La unión entre tradición y vanguardia se plasma en piezas que rinden homenaje al espíritu pionero que ha acompañado a Longines desde sus inicios en la aviación, impulsando a hombres y mujeres a superar los límites de lo posible.

Con su perfecta combinación de carácter aeronáutico clásico e innovación relojera de última generación, los nuevos Spirit Pilot y Spirit Pilot Flyback refuerzan la posición de Longines como referente en la categoría de relojes para piloto, consolidando su identidad como símbolo de precisión, elegancia y aventura.