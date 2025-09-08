Zenith presenta su nueva colección capsula con USM

lunes 08 de septiembre de 2025 , 10:12h

ZENITH y USM Modular Furniture, dos referentes de la artesanía suiza, se unen en una colección cápsula que explora la creatividad de los años 60. La colaboración parte de un ejercicio imaginativo: ¿qué habría ocurrido si los caminos de la relojería y el diseño modular se hubieran cruzado en esa década?

El resultado es el DEFY Chronograph USM, reinterpretación del icónico DEFY de 1969. Su caja octogonal de 37,3 mm, bisel de 14 lados y brazalete clásico “escalera” dialogan con la geometría y modularidad de USM Haller, mientras que la esfera, disponible en cuatro colores vibrantes, refleja la claridad y estructura del mobiliario modular suizo. Detalles como el mini conector esférico en el segundero conectan la relojería con la arquitectura. Cada color se produce en edición limitada de 60 piezas.

En su interior, el calibre El Primero 400 combina alta frecuencia y precisión, continuando el legado del primer cronógrafo automático de ZENITH. La masa oscilante, visible a través del fondo de zafiro, integra la estrella calada de ZENITH y el logotipo de USM, un gesto que simboliza la fusión entre dos mundos creativos.

Para Benoît de Clerck, CEO de ZENITH, esta colaboración representa “la unión de diseño y relojería suizos, con una estética moderna y duradera”. Alexander Schärer, CEO de USM, añade que, aunque sus industrias difieran, ambas marcas comparten “pasión por la calidad, la funcionalidad y la forma atemporal”.

Esta edición cápsula es, más que un objeto, un diálogo entre disciplinas, un testimonio de cómo la innovación y el diseño pueden encontrarse en un mismo instante histórico.