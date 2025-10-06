Cuatro chaquetas icónicas de la colección FW25 Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi presenta una selección de cuatro chaquetas de la colección FW25: una propuesta que combina feminidad, líneas estructuradas y colores sobrios. En esta ocasión, la firma italiana eleva el vestuario diario con piezas que combinan savoir-faire artesanal y detalles decorativos distintivos, como un cinturón a juego rematado con adornos elegantes, que captura la esencia de una mujer moderna y segura de sí misma.

Cazadora con efecto piel y doble crepé

Como primera propuesta, esta cazadora con textura efecto piel de talla oversize, destaca por su cintura realzada gracias a un corsé de doble crepé. Adornada con detalles de vinilo y alamares decorativos en los laterales, se convierte en la chaqueta ideal para una cena con amigas.

Chaqueta biker de piel y estampado de cocodrilo

Por otro lado, sobresale esta chaqueta de piel con textura de estampado de coco. Con una sutil inspiración en los modelos moteros clásicos, esta pieza presenta un cierre de cremallera asimétrico, hombros estructurados y un cinturón con hebilla que realza la cintura, transformando la tradicional cazadora en un icono de elegancia contemporánea.

Cazadora corsé de paño recubierto

Esta cazadora corsé de paño recubierto, de corte ajustado, destaca por su confección tipo corsé con cortes que moldean la silueta al estilo de la corsetería tradicional. Las mangas amplias con cremalleras de metal en los puños y los alamares con botones en los hombros convierten la prenda en un homenaje a la mujer poderosa, elegante y sensual.

Chaqueta con cinturón decorativo

Por último, se presenta la chaqueta con cinturón decorativo. Con hombros estructurados, solapas levantadas y bolsillos de parche, esta blazer se convierte en el complemento perfecto tanto para un día de oficina como para una cena en el restaurante de moda de la ciudad. El cinturón a juego realza la cintura y se remata con elegantes detalles metálicos y borlas con textura snake, aportando un toque de sofisticación contemporánea.