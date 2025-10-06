Vueling te lleva a destinos para vivir un Halloween lleno de misterio y tradición

lunes 06 de octubre de 2025 , 10:05h

La aerolínea, Vueling conecta con ciudades llenas de leyendas como Dublín, Edimburgo, Londres, Praga, Ámsterdam, París, Roma, Viena y Copenhague, ideales para vivir un Halloween único.

Leyendas, castillos góticos y barrios vestidos de Halloween cargados de misterio. Vueling propone vivir una escapada diferente y dejarse llevar por la magia de la noche más aterradora del año en algunos de los destinos más embrujados de Europa. Entre las propuestas destacan ciudades con una larga tradición ligada al misterio:

Leyendas celtas y pubs decorados para la ocasión en Dublín

Dublín es mucho más que una ciudad medieval de encantadores pubs: es el origen espiritual del Halloween. Aquí nació el festival pagano del Samhain, una celebración ancestral celta que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del “año oscuro”, cuando los espíritus de los difuntos cruzaban al mundo de los vivos. Hoy, la ciudad honra ese legado con rutas nocturnas por callejones empedrados, visitas a casas embrujadas y eventos en pubs con siglos de historia, donde las historias de fantasmas aún se cuentan junto a la chimenea.

Descubre las almas ocultas en Edimburgo

Bajo las calles empedradas de Edimburgo se esconde un mundo paralelo: Mary King’s Close, un entramado de viviendas selladas en el siglo XVII tras una epidemia, y que hoy es uno de los enclaves más escalofriantes de Europa. La ciudad entera está plagada de leyendas de apariciones, cementerios cargados de historia y antiguas prisiones embrujadas. Edimburgo es un destino imprescindible para quienes desean vivir un Halloween auténtico, en una de las capitales más encantadoras del continente.

Londres: la ciudad de Jack el Destripador

Hogar de Jack el Destripador, las rutas nocturnas tras sus pasos recorren los barrios más siniestros del East End, donde aún se sienten las huellas de sus crímenes. A esto se suman los misterios de la Torre de Londres, el terror teatral del London Dungeon y los cementerios victorianos que encierran más historias que tumbas. Una ciudad donde el pasado se mezcla con la imaginación más sombría.

Las leyendas eternas de Praga

Sus callejones empedrados y torres medievales crean un escenario gótico perfecto para dejarse envolver por historias de fantasmas y leyendas urbanas. Praga es un viaje en el tiempo a una Europa misteriosa. Cada rincón del casco antiguo guarda una historia: desde el reloj astronómico, que según cuenta la leyenda fue maldecido por su creador, hasta el Puente de Carlos IV, donde espíritus errantes siguen custodiando sus estatuas.

Contágiate del misterio de Ámsterdam

Aunque famosa por su encanto bohemio, Ámsterdam también tiene un lado oscuro. Durante octubre, la ciudad celebra Halloween con fiestas en barcos embrujados, desfiles espectaculares, proyecciones de cine de terror y rutas de fantasmas por su centro histórico. Edificios antiguos, callejones estrechos y luces tenues convierten la ciudad en un escenario perfecto para dejarse llevar por el misterio.

París, la ciudad de la luz y el misterio

Más allá de la elegancia de sus bulevares, París esconde un mundo subterráneo donde Halloween cobra todo su sentido. Las Catacumbas de París albergan los restos de más de seis millones de personas y son uno de los recorridos más impactantes de Europa. Además, leyendas como la del Fantasma de la Ópera dan a la ciudad un aura perfecta para quienes buscan un Halloween entre misterio y cultura.

Siente los espíritus que pasean por el Coliseo en Roma

En Roma, la historia y el misterio van de la mano. Sus catacumbas guardan secretos milenarios, mientras el Coliseo, de noche, parece ser custodiado por las almas de gladiadores caídos. Halloween en la capital italiana es una oportunidad para redescubrir sus leyendas desde una nueva perspectiva: la de las sombras que aún recorren sus ruinas.

La elegancia tenebrosa de Viena

Viena combina su majestuosidad imperial con un halo de misticismo. Recorre el Zentralfriedhof, uno de los cementerios más grandes de Europa, donde descansan Beethoven o Schubert, o piérdete entre los salones de palacios donde aún se escuchan susurros de la historia. Museos, óperas embrujadas y callejones silenciosos la convierten en un destino tenebroso.

Entre mitos vikingos y parques encantados en Copenhague

Copenhague mezcla mitología nórdica con diversión otoñal. El mítico Parque Tivoli se reinventa cada Halloween con espectáculos, calabazas gigantes y luces encantadas. Pero la ciudad también guarda leyendas vikingas, castillos con historias oscuras y palacios que parecen salidos de un cuento de hadas con final inquietante.