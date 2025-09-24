La colección FW25 de Geox: zapatos de mujer que hacen la rutina más cómoda y elegante

Volver a la rutina no tiene por qué ser un reto para tus pies ni para tu estilo. La firma italiana Geox presenta su colección FW25 de calzado de mujer, diseñada para acompañar cada paso con la combinación perfecta de confort y sofisticación, desde la oficina hasta los planes afterwork.

Entre sus propuestas destaca el modelo Kleopy, un salón de ante con punta fina y tacón estrecho que aporta ligereza y distinción. La hebilla cuadrada en ante añade un aire moderno y versátil, disponible en negro y marrón, ideal para reuniones profesionales o eventos especiales.

El modelo Giselda reinterpreta la clásica bailarina con un tacón estructurado en charol que fusiona comodidad y estilo. Perfecta para la oficina o para planes de ocio, se presenta en negro y marrón, así como en diferentes materiales y estampados, garantizando versatilidad y elegancia en cualquier ocasión.

Por su parte, el modelo Virnilisa apuesta por la practicidad sin renunciar al diseño. Con punta redonda y tacón cuadrado, es un salón contemporáneo que une sofisticación y confort, pensado para acompañar durante toda la jornada.

Con esta nueva colección, Geox reafirma su filosofía: calzado que respira, se adapta y viste con estilo. Diseños elegantes y cómodos que convierten la rutina diaria en una experiencia más ligera y llena de personalidad.