Zafra y Roncero, homenaje a la cocina de las madres en Casa de Comidas

Rafa Zafra y Paco Roncero se unen en Casa de Comidas para presentar La Cocina de las Madres, un cuatro manos que mira al recetario doméstico desde el rigor profesional y la emoción bien entendida. Del 27 al 31 de octubre, en servicio de comida y cena, el restaurante situado en el NH Collection Madrid Eurobuilding acoge una propuesta que reivindica el valor cultural de la cocina de casa y lo coloca en presente: producto de temporada, tiempos respetados y técnica al servicio del sabor.

Con la solvencia de un cocinero de dos estrellas Michelin y una trayectoria que ha empujado la vanguardia española sin perder de vista el recetario propio, Paco Roncero visita la casa de Zafra para homenajear a quienes nos enseñaron a cocinar. De esta manera, ambos chefs se unen con el propósito de transmitir la alta cocina aplicada con inteligencia a platos que todos reconocemos, donde la nostalgia de las recetas que recuerdan a hogar juega totalmente a su favor.

La unión de Casa de Comidas y Rafa Zafra es natural por lenguaje y propósito. Zafra defiende que los platos de siempre pueden ser hedonistas y actuales si se respetan materia prima y oficio; su casa es una oda al producto de temporada y a la cocina de memoria interpretada con mirada contemporánea. Roncero comparte esa ética: la técnica no como un fin, sino como herramienta para alcanzar puntos exactos, texturas limpias, fondos nítidos y salsas que articulan el conjunto.

Para este cuatro manos, han preparado un menú de siete pases con un hilo común de producto, método y memoria. Rafa Zafra abre con dos entrantes: sopa de picadillo con su mollete de pringá —caldo limpio y profundo, gesto de aprovechamiento— y tapa de albóndigas de choco y gamba en su jugo. Toma el relevo Paco Roncero con el primer pase, garbanzos ahumados con caldo de anguila, donde la legumbre gana complejidad sin peso. Vuelve Zafra para el pase marino con lomo de corvina asada a la roteña, definiendo el respeto por el punto del pescado. En el tercer pase, Roncero firma en clave de guiso manitas de cerdo con sepionet, contraste controlado entre melosidad y yodo. El cierre es a dos voces: arroz con leche de Paco Roncero y tarta de la abuela de galleta y chocolate de Rafa Zafra, dos postres de memoria ejecutados con precisión para que el recuerdo sepa a ahora.

La Cocina de las Madres, con ambos cocineros como anfitriones, convierte el imaginario doméstico en un viaje que empieza en casa y termina en la mesa de Casa de Comidas. Madrid encuentra así una cita de otoño durante cinco jornadas que explica, con naturalidad, por qué lo cotidiano puede ser extraordinario cuando hay criterio detrás. Y qué mejor que este que el de dos voces referentes de la cocina española como lo son Rafa Zafra y Paco Roncero.