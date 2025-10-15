Oro irlandés, el nuevo single de MIGUEL RÍOS

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:17h

Las baladas folk, como “Oro irlandés”, son la banda sonora de los primeros amores fallidos; aquellos que te averiaron el corazón con la dulce tristeza de una estocada.

Esta canción es deudora de la nostalgia del verano del setenta y tres, el año en que el deseo venció al peligro. Es el recuerdo de un amor de juventud que perdura en la memoria, aunque luego se haya tenido la suerte de volver a vivir el amor muchos años después.

Miguel roza ya el SOLD OUT en Vigo, Murcia, Málaga, Sevilla y Barcelona, la gira el ÚLTIMO VALS está teniendo una gran acogida de público y medios de comunicación.

MIGUEL RÍOS vuelve este 2025 a la carretera con su gira EL ÚLTIMO VALS.

Será un recorrido por los mejores teatros nacionales que comenzará en octubre de 2025 y visitará los escenarios más emblemáticos de nuestra geografía como el Liceu de Barcelona, El Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña, su querido Circo Price de Madrid... y que tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla en Mayo de 2026.

Una gira de conciertos donde conoceremos en directo su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que nos ofrecerán un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran.

Miguel Ríos es sin duda, un homenaje al rock español.

Y cuenta con:

Luis Prado: teclados, batería y coros

Jorge Ruiz: bajo, guitarra y coros

Samuel Terroso: batería, guitarra y coros

Jose Nortes: Guitarras y coros