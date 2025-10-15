publicidad
Le Monde Gourmand celebra el arte de la perfumería más dulce llega a España
Ampliar

Le Monde Gourmand celebra el arte de la perfumería más dulce llega a España

miércoles 15 de octubre de 2025, 09:20h

Le Monde Gourmand, marca nacida en Nueva York, llega a España de la mano de Sephora. Con un enfoque sensorial, divertido y evocador, esta firma rinde homenaje al arte de la perfumería a través de una propuesta inspirada en la pastelería francesa.

Cada fragancia de Le Monde Gourmand se concibe como una receta: irresistible desde la primera nota hasta el último acorde. Sus perfumes, con una marcada base gourmand, se han convertido en un fenómeno internacional gracias a su originalidad y estilo accesible.

La comunicación de la marca en España será gestionada por Fabra Comunicación, que acompañará a Le Monde Gourmand en su presentación y posicionamiento en el mercado nacional.

Una propuesta olfativa que promete conquistar también a los amantes del perfume en nuestro país.

