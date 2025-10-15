Nueva colaboración de Klarna y Qatar Airways para ofrecer pagos flexibles en 17 mercados

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:22h

Klarna, banco digital global y plataforma de pagos flexibles, ha anunciado una nueva colaboración con Qatar Airways, elegida como la Mejor Aerolínea del Mundo por Skytrax por novena vez. A partir de ahora, los viajeros que reserven vuelos con Qatar Airways pueden elegir las opciones de pago flexibles de Klarna al finalizar la compra: pagar todo al momento, pagar más tarde, dividir el importe en cuotas sin intereses o financiar su viaje a lo largo del tiempo. El nuevo acuerdo se ha facilitado gracias a la integración de Klarna con Worldpay, una empresa líder en tecnología de pagos.

Klarna se está implementando actualmente en el proceso de pago de Qatar Airways en 17 mercados europeos, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, España, Italia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia y la República Checa. Klarna y Worldpay anunciaron recientemente una expansión estratégica de su colaboración, convirtiendo a Klarna en una opción de pago predeterminada para la red global de comercios de Worldpay y facilitando la expansión internacional de las soluciones de pago inteligentes de Klarna.

“Esta colaboración demuestra la creciente demanda global de mayor flexibilidad y control a la hora de reservar viajes”, comenta David Sykes, Chief Commercial Officer de Klarna. “Con una única integración, Qatar Airways lleva ahora Klarna a millones de viajeros en 17 países, ofreciendo una experiencia de reserva más fluida e inteligente que se adapta a la forma en que la gente prefiere pagar hoy en día.”

Christophe Guittard, SVP de Digital Commercial en Qatar Airways, afirma: “Esta colaboración refleja nuestro compromiso con el empoderamiento del cliente y la excelencia en la experiencia. Al asociarnos con Klarna, hacemos que el proceso de reserva con Qatar Airways sea aún más cómodo, brindando a nuestros clientes mayor confianza en el momento del pago.”

Pete Wickes, General Manager, EMEA Global Enterprise en Worldpay, añade: “Al integrar las opciones de pago flexibles de Klarna, Qatar Airways ofrece a los viajeros la posibilidad de reservar y pagar sus viajes de la manera que más les convenga. Junto con Klarna, desde Worldpay ayudamos a comerciantes ambiciosos como Qatar Airways a ofrecer nuevos niveles de comodidad y flexibilidad a los viajeros de todo el mundo.”

Los clientes de Qatar Airways pueden elegir entre las distintas opciones de pago de Klarna disponibles en su país al finalizar su compra:

Pago completo – el coste total se abona al momento.

Paga en 30 días – reserva ahora y paga en 30 días.

Paga en 3 – divide el pago en tres plazos sin intereses.

Financiación – el coste se reparte en pagos mensuales.

Esta colaboración refuerza la expansión de Klarna en la industria turística, donde plataformas líderes como Expedia, Airbnb y Booking.com ya ofrecen sus servicios. El sector de los viajes se ha convertido en uno de los de mayor crecimiento para Klarna, impulsado por las crecientes expectativas de los consumidores en torno a la flexibilidad y la comodidad en el proceso de pago.

Qatar Airways, reconocida por su galardonado servicio y su innovación líder en la industria, como el wifi Starlink ultrarrápido y gratuito a bordo, que conecta más de 170 destinos en todo el mundo a través de su hub en Doha. Su lujosa clase business Qsuite, su moderna flota y su experiencia aeroportuaria de primer nivel le han valido el reconocimiento repetido como la mejor aerolínea del mundo.

Gracias a su integración con Klarna a través de Worldpay, Qatar Airways ofrece ahora aún más opciones a los viajeros de toda Europa, facilitando la planificación y el pago de sus viajes a su manera.