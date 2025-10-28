Longines inaugura su primera boutique en España y presenta su nuevo icono relojero

martes 28 de octubre de 2025 , 09:07h

Longines ha celebrado la apertura oficial de su primera boutique en España, ubicada en la calle José Ortega y Gasset 15, en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña. El actor Javier Rey, embajador de la marca en España, fue el invitado de honor en un exclusivo evento que reunió a medios, clientes y amigos de la firma suiza en una velada marcada por la elegancia, la tradición y el espíritu contemporáneo.

Durante la celebración, los asistentes pudieron descubrir el nuevo Longines Ultra-Chron Classic, una reinterpretación moderna del legendario modelo de 1967. Este reloj de alta frecuencia incorpora el calibre automático L836.6, con una reserva de marcha de aproximadamente 52 horas, espiral de silicio monocristalino y una caja de acero inoxidable de 40 mm con cristal de zafiro abombado y tratamiento antirreflectante. Su esfera plateada con acabado rayos de sol y los índices aplicados reflejan la estética refinada y atemporal característica de la casa.

El modelo está disponible en dos versiones: con correa de piel de caimán marrón o brazalete de acero inoxidable de eslabones finos con cierre desplegable.

La nueva Longines Boutique Madrid, distribuida en dos plantas y concebida para reflejar la elegancia atemporal de la marca, ofrece una experiencia inmersiva y personalizada en el universo Longines. Con esta apertura, la firma refuerza su presencia en el mercado español y consolida su estrecho vínculo con la alta relojería suiza.

El espacio abre sus puertas de lunes a sábado, de 10:30 a 20:30 h, y se erige como un nuevo punto de encuentro para los amantes de la precisión, la tradición y la artesanía relojera.

La inauguración marca un nuevo capítulo para Longines en España, uniendo la sofisticación de su boutique madrileña con la precisión y elegancia del Ultra-Chron Classic, fiel reflejo del legado y la innovación que distinguen a la marca desde sus orígenes.