Oracle y PaynoPain impulsan la digitalización de los pagos hoteleros con la integración en OPERA 5

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:24h

PaynoPain, proveedor de soluciones de pago, ha alcanzado un acuerdo estratégico con Oracle Hospitality para integrar su pasarela de pagos en OPERA 5, sistema de gestión hotelera. Gracias a esta colaboración, los hoteles podrán ofrecer a sus huéspedes una experiencia de pago más ágil, flexible y segura, gestionando todo desde una única plataforma.

Una integración pensada para el sector hotelero

La integración de PaynoPain con OPERA 5 ofrece una solución de pago integral y omnicanal, adaptada a las necesidades del sector hotelero. A través del sistema de gestión OPERA 5, los hoteles podrán gestionar todos aquellos pagos que se realicen con todas las soluciones que ofrece PaynoPain.

Esta integración aporta ventajas a los establecimientos hoteleros en todos los sentidos, desde la automatización de cobros, que permite reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia operativa; hasta aportar mayor flexibilidad en los métodos de pago, adaptándose a las preferencias de los huéspedes y facilitando las transacciones.

En un contexto en el que 7 de cada 10 españoles eligen la tarjeta para pagar vuelos y vacaciones, según la encuesta ‘Métodos de pago: La decisión definitiva’ de 2025 de PaynoPain, queda claro que contar con soluciones de pago digitales, rápidas y seguras es esencial para ofrecer una experiencia satisfactoria y moderna a los viajeros.

Pagos más cómodos para huéspedes y hoteles

La integración de PaynoPain en la versión on premise de OPERA 5 ya está certificada, ofreciendo a los hoteles nuevas capacidades para gestionar pagos de manera eficiente. Los principales casos de uso incluyen:

Pagos y preautorizaciones : los hoteles pueden cobrar o bloquear importes tanto en reservas online como en el mostrador de recepción, ofreciendo flexibilidad y seguridad en todo momento.

: los hoteles pueden cobrar o bloquear importes tanto en reservas online como en el mostrador de recepción, ofreciendo flexibilidad y seguridad en todo momento. Tokenización de tarjetas : almacenamiento seguro de los datos de pago del huésped para futuros cargos, sin necesidad de volver a introducir la tarjeta. Esto agiliza procesos como ampliar una estancia o pagar servicios extra durante la visita.

: almacenamiento seguro de los datos de pago del huésped para futuros cargos, sin necesidad de volver a introducir la tarjeta. Esto agiliza procesos como ampliar una estancia o pagar servicios extra durante la visita. Gestión avanzada de transacciones: el sistema permite al hotel devolver pagos, liberar preautorizaciones o corregir cargos erróneos al instante, mejorando la eficiencia interna y la satisfacción del cliente.

“En PaynoPain creemos que la experiencia del huésped comienza en el momento del pago. Cada vez más viajeros buscan rapidez, seguridad y flexibilidad a la hora de reservar y pagar sus vacaciones. Nuestra integración con OPERA 5 permite a los hoteles ofrecer exactamente eso: pagos sin fricciones, confiables y adaptados a las necesidades del viajero moderno”, explica Jordi Nebot, CEO y fundador de PaynoPain.