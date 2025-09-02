EFECTO MARIPOSA y sus DIEZ MINUTOS junto a COTI

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:03h

DIEZ MINUTOS pertenece al disco 40:04, una canción muy especial dentro del repertorio, por eso el grupo ha querido compartirla con Coti, un artista que quieren, admiran y les une una preciosa amistad desde los inicios, hace 25 años, 219.000 horas de vuelo.

Para EFECTO MARIPOSA es un privilegio y un placer que COTI forme parte de este disco.

Coti habla sobre esta colaboración

“Estoy muy feliz de participar en este proyecto de mis amados Efectos. Compartimos tantas cosas juntos, tantos años, tanta música, tantas guitarriadas, tantos festivales, conciertos, after, pre… Los quiero mucho, los admiro y ser parte de este proyecto para mí es un orgullo y una coherencia amorosa y afectiva, que significa mucho para mí. Así que gracias por invitarme y por hacerme partícipe. Amo esta canción, es una de tantas clásicas que tiene Efecto Mariposa y que hemos compartido tantos años juntos, girando por España.”

EFECTO MARIPOSA es, sin duda, uno de los principales exponentes del pop adulto, fresco, inteligente y de impecable factura, cuyos singles cuentan con más de 15 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y sus videos superan el millón de visitas, haciendo evidente que EFECTO MARIPOSA es un referente del pop en lengua castellana cuya música trasciende fronteras.