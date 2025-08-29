Iberia refuerza su ruta a Puerto Rico con doce vuelos a la semana

viernes 29 de agosto de 2025 , 08:59h

Iberia incrementará su apuesta por Puerto Rico, un mercado que no ha dejado de crecer en los últimos meses y que se está convirtiendo en uno de los más relevantes de la red de la aerolínea en América Latina.

Desde septiembre, Iberia irá incrementando de forma gradual el número de frecuencias entre Madrid y San Juan. A partir de abril, se mantendrán doce frecuencias semanales, lo que supondrá la máxima capacidad que la aerolínea ha tenido en los más de 75 años que lleva operando esta ruta. Iberia estudia seguir aumentando el número de frecuencias con la isla y, de manera excepcional, llegará al doble vuelo diario en febrero y marzo.

Con este aumento, la capacidad de Iberia llegará a superar incluso los 650 asientos diarios entre ambos países: la ruta se seguirá operando con el A330-200 como hasta ahora, con capacidad para 288 pasajeros, pero también empezará a realizarla el A321XLR, el avión más moderno que hay en el mercado y del cual Iberia fue la primera aerolínea en utilizarlo. Este equipo, de un solo pasillo y que ofrece una reducción de emisiones superior al 30% respecto a los modelos de fuselaje ancho, cuenta con 188 asientos distribuidos en las cabinas Business y Turista.

La ruta de Iberia entre Puerto Rico y Europa arrancó 2025 con un vuelo diario (siete frecuencias semanales), y durante el año empezó a crecer de manera progresiva, llegando a nueve frecuencias semanales desde junio, diez desde septiembre y once desde diciembre. Con estos incrementos, ya contaba con la mayor capacidad registrada, con alrededor de 250 000 asientos entre San Juan y Madrid.

“Es un orgullo para Iberia anunciar este nuevo incremento de capacidad con Puerto Rico, que está siendo una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia. Sin lugar a dudas, este mercado está en el foco de los europeos como uno de sus próximos destinos gracias a sus grandes atractivos turísticos, mientras que hemos visto cómo cada son más los puertorriqueños que deciden cruzar el Atlántico y visitar España y Europa”, afirma Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Los dos vuelos diarios de Iberia saldrán cada día a las 12:35 y 15:50 de Madrid, mientras que el regreso saldrá de San Juan a las 18:10 y 21:25.

Nuevo acuerdo para promocionar Puerto Rico en Europa

Iberia y la Oficina de Turismo de Puerto Rico han firmado un nuevo acuerdo que refuerza y actualiza una relación histórica de más de 76 años entre ambas entidades. El propósito de esta alianza es consolidar la presencia de Puerto Rico en el mercado europeo, impulsando su posicionamiento como un destino turístico de primer nivel a través de las plataformas digitales, las campañas de marketing y los canales de comunicación de Iberia.

El acuerdo, que refleja el compromiso mutuo por fomentar el turismo y estrechar los vínculos entre España y Puerto Rico, fue suscrito por Willianette Robles, directora ejecutiva de la Oficina de Turismo de Puerto Rico, y Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Gracias a esta renovación, se espera ampliar la visibilidad de Puerto Rico en Europa, atraer a un mayor número de viajeros y reforzar la conexión cultural y económica entre ambos territorios.

Madrid, cada vez más cerca de Puerto Rico

Gracias al aumento de la capacidad entre Puerto Rico y España, cada vez son más los clientes que están utilizando el programa de stopover Hola Madrid, el cual permite alargar la escala en Madrid por hasta nueve noches y disfrutar de un gran abanico de descuentos y ventajas en alojamiento, ocio, gastronomía y transporte en la capital de España.

El stopover Hola Madrid, que no tiene costo alguno, permite a los puertorriqueños aprovechar esa parada en la ciudad tanto a la ida como a la vuelta de alguno de los demás destinos de Iberia en España, Europa o en el resto del mundo.