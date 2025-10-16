Érase una vez… Cenicienta, el musical

jueves 16 de octubre de 2025 , 08:49h

EL CLÁSICO DE SIEMPRE CONTADO COMO NUNCA

Érase una vez un musical legendario…

Un memorable éxito de Broadway que, en 2025 y de la mano de Stage Entertainment, llegó por fin a Madrid.

Historias que no pasan de moda hay muchas. Historias que además tengan la capacidad de reinventarse para brillar con más fuerza que nunca, muy pocas.

Y ese es el poder de Cenicienta, el legendario éxito de Broadway que llega por fin a Madrid.

Un espectacular musical que redefine el concepto de cuento de hadas fusionando de manera sorprendente tradición y narrativa contemporánea.

Una producción mágica

Producida por Stage Entertainment España, artífice de los mayores éxitos del musical en nuestro país, El Rey León, Aladdín, Anastasia o La Bella y la Bestia, esta ambiciosa producción nos descubre a una Cenicienta que es mucho más que una joven resignada y soñadora. Valiente, decidida y dueña de sus propias decisiones, Cenicienta es una heroína contemporánea que, más allá de encontrar el amor, nos inspira con su ejemplo a luchar por construir un mundo mejor y a tomar las riendas de nuestro destino.

La Historia

Un cuento de hadas que se reinventó para brillar con más fuerza que nunca, y nos descubrió a una heroína contemporánea valiente y decidida que luchaba por construir un mundo mejor.

Su extraordinaria partitura, compuesta en la edad de oro del teatro musical por Rodgers & Hammerstein, en cada función era interpretada en directo por una magnífica orquesta creando una atmósfera envolvente, inmersiva, mágica.

REPARTO:

Ella (Cenicienta): Paule Mallagarai

Príncipe Topher: Briel González

Marie: Mayca Teba

Madame: Mariola Peña

Jean-Michel: Eloi Gómez

Gabrielle: María Gago

Charlotte: Caro Gestoso

Sebastian: José Navar

Lord Pinkleton: Jaume Giró

Stand-by: Anna Alborch

Ensamble masculino: Ramses, Vollbrecht, Alex Abad, José Guelez, Robert González, Antonio Fago, Pablo Badillo, Javier Toca

Ensamble femenino: Carmen Prados, Marina Espíldora, Elena Rueda, Xenia García, Andrea Currello, Patricia Sánchez, Sara Martín, Kristina Alonso

Swings: James Douglas, Urko Fernández, José Montero, Aroa Gárez, Paula Pérez, Rebeca O'Neill

¿Sabías que…?

… Madrid será la primera ciudad europea en estrenar este musical de éxito?

… Rodgers + Hammerstein son considerados los padres del teatro musical?

… la partitura fue concebida para TV en 1957 con Julie Andrews (Mary Poppins) como protagonista?

… esta será una adaptación contemporánea y nuestra Cenicienta nos inspirará a tomar las riendas de nuestro destino?

… Whitney Houston se puso en la piel del Hada Madrina en la adaptación a TV de 1997?

… la bondad, la justicia social y las segundas oportunidades son temas centrales?

… el vestuario hará guiños a la alta costura y el glamour de la década de 1950?

… la orquesta está formada por 20 músicos que cada día interpretarán en directo la partitura?

TEATRO COLISEUM. MADRID