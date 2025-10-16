publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Érase una vez… Cenicienta, el musical
Ampliar

Érase una vez… Cenicienta, el musical

jueves 16 de octubre de 2025, 08:49h

EL CLÁSICO DE SIEMPRE CONTADO COMO NUNCA

Érase una vez un musical legendario…

Un memorable éxito de Broadway que, en 2025 y de la mano de Stage Entertainment, llegó por fin a Madrid.

Historias que no pasan de moda hay muchas. Historias que además tengan la capacidad de reinventarse para brillar con más fuerza que nunca, muy pocas.

Y ese es el poder de Cenicienta, el legendario éxito de Broadway que llega por fin a Madrid.

Un espectacular musical que redefine el concepto de cuento de hadas fusionando de manera sorprendente tradición y narrativa contemporánea.

Una producción mágica

Producida por Stage Entertainment España, artífice de los mayores éxitos del musical en nuestro país, El Rey León, Aladdín, Anastasia o La Bella y la Bestia, esta ambiciosa producción nos descubre a una Cenicienta que es mucho más que una joven resignada y soñadora. Valiente, decidida y dueña de sus propias decisiones, Cenicienta es una heroína contemporánea que, más allá de encontrar el amor, nos inspira con su ejemplo a luchar por construir un mundo mejor y a tomar las riendas de nuestro destino.

La Historia

Érase una vez un musical legendario.

Un memorable éxito de Broadway que, en 2025 y de la mano de Stage Entertainment, llegó por fin a Madrid.

Un cuento de hadas que se reinventó para brillar con más fuerza que nunca, y nos descubrió a una heroína contemporánea valiente y decidida que luchaba por construir un mundo mejor.

Su extraordinaria partitura, compuesta en la edad de oro del teatro musical por Rodgers & Hammerstein, en cada función era interpretada en directo por una magnífica orquesta creando una atmósfera envolvente, inmersiva, mágica.

REPARTO:

Ella (Cenicienta): Paule Mallagarai

Príncipe Topher: Briel González

Marie: Mayca Teba

Madame: Mariola Peña

Jean-Michel: Eloi Gómez

Gabrielle: María Gago

Charlotte: Caro Gestoso

Sebastian: José Navar

Lord Pinkleton: Jaume Giró

Stand-by: Anna Alborch

Ensamble masculino: Ramses, Vollbrecht, Alex Abad, José Guelez, Robert González, Antonio Fago, Pablo Badillo, Javier Toca

Ensamble femenino: Carmen Prados, Marina Espíldora, Elena Rueda, Xenia García, Andrea Currello, Patricia Sánchez, Sara Martín, Kristina Alonso

Swings: James Douglas, Urko Fernández, José Montero, Aroa Gárez, Paula Pérez, Rebeca O'Neill

¿Sabías que…?

… Madrid será la primera ciudad europea en estrenar este musical de éxito?

… Rodgers + Hammerstein son considerados los padres del teatro musical?

… la partitura fue concebida para TV en 1957 con Julie Andrews (Mary Poppins) como protagonista?

… esta será una adaptación contemporánea y nuestra Cenicienta nos inspirará a tomar las riendas de nuestro destino?

… Whitney Houston se puso en la piel del Hada Madrina en la adaptación a TV de 1997?

… la bondad, la justicia social y las segundas oportunidades son temas centrales?

… el vestuario hará guiños a la alta costura y el glamour de la década de 1950?

… la orquesta está formada por 20 músicos que cada día interpretarán en directo la partitura?

TEATRO COLISEUM. MADRID

Actualidad
Broadway
Cenicienta
Heroína
Madrid
Musical
Stage Entertainment
Teatro
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8