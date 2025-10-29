Mi Mejor Momento de Despistaos estará el Palacio Vistalegre de Madrid

miércoles 29 de octubre de 2025 , 09:30h

El 29 de noviembre de 2025 es una fecha marcada a fuego en el calendario y la carrera de DESPISTAOS.

Ese día el grupo que lleva más de dos décadas como uno de los referentes del pop rock nacional ofrecerá el concierto más grande de su historia en Madrid.

El Palacio Vistalegre Arena será testigo de la gira “Mi Mejor Momento” que ha llevado a Despistaos durante el último año a recorrer toda España y parte de Latinoamérica llevando al directo sus grandes éxitos y los avances del que será su próximo trabajo discográfico.

Despistaos quieren celebrar con sus seguidores el gran momento que atraviesan y regalarles una noche llena de emociones, recuerdos, novedades musicales y puede que algunas sorpresas en forma de invitados.

El propio grupo ha declarado en varias ocasiones que este será “el concierto de sus vidas”.

Con esta cita la banda pone un punto y seguido a su trayectoria y se sumerge de lleno a rematar su próximo disco que llegará a principios de 2026.

De este nuevo trabajo ya se han adelantado con éxito varios temas como “Mi mejor momento” y dos colaboraciones de altura: “Nunca la primera” con Veintiuno y la más reciente “Muérdeme” junto a SUU.