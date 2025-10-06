El Día de los Muertos llega a Raimunda con menú especial y sorpresas

lunes 06 de octubre de 2025 , 09:59h

El próximo sábado 1 de noviembre (mediodía y noche) y domingo 2 de noviembre (comida), el restaurante Raimunda, ubicado en el histórico Palacio de Linares, se llenará de color, misterio y tradición para celebrar el Día de los Muertos. Una ocasión especial para rendir homenaje a una de las festividades más emblemáticas de México en un enclave único de Madrid, rodeado además de la leyenda del espíritu de Raimunda y los marqueses de Linares, que envuelve de magia el lugar.

Durante todo el fin de semana, el espacio estará decorado y ambientado con motivos tradicionales del Día de los Muertos, creando una atmósfera vibrante y envolvente. Además, los asistentes podrán disfrutar de experiencias únicas pensadas para sorprender y emocionar: una maquilladora profesional transformará a los clientes con diseños de catrinas y símbolos típicos de la festividad, y una tarotista recorrerá las mesas ofreciendo lecturas de cartas del tarot, añadiendo un punto místico y lúdico a la celebración.

La propuesta gastronómica será otro de los grandes atractivos de la cita. El chef ejecutivo del Grupo La Fábrica, Aitor Mena, ha diseñado un menú cerrado especialmente para la ocasión, inspirado en sabores y tradiciones de México, con un guiño a la cocina contemporánea. La experiencia comienza con un entrante de crema de calabaza tatemada, seguido de un pase al centro con guacamole casero con chicharrón y totopos y una tostadita de maíz con atún rojo. Como principales, se podrán degustar corvina al pibil con crema de frijoles y verduras o carrillada de res con mole poblano, dos platos que evocan la riqueza culinaria mexicana con un toque de sofisticación. Para finalizar, un dulce homenaje a la tradición: pan de muerto relleno de chantilly y cajeta.

El maridaje también juega un papel esencial en esta celebración. Por ello, el menú incluye la elección de una bebida entre dos propuestas icónicas: la Paloma Patrón o la Michelada, que refuerzan la fusión entre la gastronomía y la esencia festiva del Día de los Muertos.

El marco de esta celebración no podría ser más sugerente. El Palacio de Linares, joya arquitectónica de la Plaza de Cibeles, esconde entre sus muros una de las leyendas más conocidas de Madrid: la del espíritu de Raimunda, hija de los marqueses de Linares. Según la tradición, su historia trágica aún recorre los pasillos del palacio, alimentando el misterio de este enclave único. Esa conexión entre la vida y la muerte, entre lo real y lo legendario, convierte a Raimunda en el escenario perfecto para rendir homenaje al Día de los Muertos, donde lo espiritual y lo festivo conviven en armonía.

Con esta propuesta, Raimunda invita a madrileños y visitantes a vivir una experiencia sensorial y cultural en un entorno incomparable. La celebración del Día de los Muertos en Raimunda no es solo una cena, sino un viaje a través de la tradición, la leyenda y el sabor, en el marco incomparable del Palacio de Linares.