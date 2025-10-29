Galicia Spa Pilgrimage se presentará en Nueva York como nueva apuesta de turismo

miércoles 29 de octubre de 2025 , 09:55h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, presidió en el Hotel Louxo de A Illa da Toxa una reunión de trabajo con el sector termal gallego para avanzar en el desarrollo del proyecto Galicia Spa Pilgrimage, una iniciativa impulsada por Turismo de Galicia que une el termalismo con las rutas xacobeas como nuevo producto estratégico para impulsar la desestacionalización y fortalecer el posicionamiento internacional de Galicia.

En el encuentro participaron representantes de los principales balnearios, talasos y hoteles termales de Galicia, así como operadores turísticos interesados en formar parte de esta iniciativa que integra salud, naturaleza y espiritualidad.

El director de Turismo de Galicia destacó que Galicia es "una de las regiones termales más ricas de Europa y cuenta con un producto único y reconocido internacionalmente como el Camino de Santiago; la unión de ambos mundos representa una oportunidad estratégica para diversificar nuestro turismo, atraer nuevos visitantes y generar actividad económica durante todo el año".

El proyecto `Galicia Spa Pilgrimage´, impulsado por Turismo de Galicia en el marco del Plan de Turismo Termal de Galicia, busca conectar los recursos termales gallegos con las rutas xacobeas mediante productos que combinen etapas del Camino, experiencias de bienestar y estancias en establecimientos. La iniciativa pretende ampliar la estancia media de los visitantes, captar nuevos perfiles internacionales y consolidar el turismo de salud y bienestar como uno de los segmentos prioritarios de la estrategia turística de la comunidad.

Mercado americano

El proyecto tendrá su debut internacional el próximo mes de noviembre en Nueva York, donde se celebrará una jornada organizada por Turespaña en el marco de la España Verde para profundizar en la promoción en el mercado estadounidense. Además, durante esa visita, Turismo de Galicia realizará una presentación del producto Galicia Spa Pilgrimage ante operadores turísticos, en la que se expondrán las potencialidades del termalismo gallego vinculado al Camino de Santiago como producto de bienestar y espiritualidad.

El viaje incluirá una reunión con la compañía Tauck Travel, uno de los principales operadores estadounidenses especializados en itinerarios por el Camino, con el objetivo de consolidar su presencia en los programas de viajes norteamericanos.

Esta acción de promoción exterior permitirá aprovechar la conexión directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, operada por United Airlines, como canal de acceso al público estadounidense, que se consolida como el segundo mercado internacional más relevante para el Camino tras el portugués.

El director de Turismo de Galicia subrayó el compromiso de la Xunta con este tipo de iniciativas, que "refuerzan la imagen de Galicia como destino sostenible, saludable y competitivo, apostando por un modelo que combina tradición, innovación y calidad".