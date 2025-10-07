La ciudad de Madrid y el estado mexicano de Jalisco refuerzan su colaboración turística

martes 07 de octubre de 2025 , 09:09h

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, y la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, han firmado una declaración de intenciones para la puesta en marcha de un acuerdo de colaboración que favorecerá la proyección turística internacional de la capital en este estado mexicano.

Esta alianza busca reforzar la repercusión internacional de ambos destinos, mejorar su competitividad y favorecer la conectividad entre Madrid y México, uno de los principales mercados de largo radio para la capital.

“Este acuerdo es una gran oportunidad para que Madrid y Jalisco crezcan juntos, atrayendo un turismo que valora las experiencias únicas, la gastronomía y la cultura”, ha señalado Maíllo, que ha destacado que “el mercado mexicano es estratégico para la diversificación turística de Madrid”.

El futuro convenio contempla acciones conjuntas como el desarrollo de campañas de promoción, programas de capacitación profesional y el intercambio de talento e información turística.

Esta declaración da continuidad al viaje institucional realizado en julio a México, que incluyó una visita a Guadalajara, capital de Jalisco, donde se pusieron las bases del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Madrid y el estado mexicano.

México es el quinto emisor de turismo internacional a la ciudad de Madrid, con más de 309.000 viajeros y 738.859 pernoctaciones en 2024 y un gasto medio diario que supera los 480 euros. Este mercado continúa ampliando su presencia en la capital en 2025, recibiendo entre enero y agosto de este año a 216.135 visitantes mexicanos y 517.738 pernoctaciones, un 3 % y un 4,2 % más respecto al mismo periodo del año anterior.