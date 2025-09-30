JAPEX destaca la apuesta de Jamaica por un turismo sostenible

martes 30 de septiembre de 2025 , 09:09h

Jamaica reafirma su ventaja competitiva con una sólida estrategia de crecimiento basada en tres pilares de sostenibilidad: las personas, el medioambiente y la infraestructura.

Durante el desayuno con los medios en el marco del Jamaica Product Exchange (JAPEX), celebrado del 22 al 24 de septiembre en Montego Bay, el Ministro de Turismo, Hon. Edmund Bartlett, declaró: “La expansión de Jamaica es más que un hito para el turismo; es un catalizador para la transformación nacional. Nuestra visión es clara: el turismo debe funcionar para todos los jamaicanos, nuestros visitantes y nuestros socios.”

Siete turoperadores de toda Europa estuvieron presentes en JAPEX para forjar nuevas alianzas con los actores jamaicanos y conocer de primera mano el destino.

Inversiones en infraestructura

Proyectos históricos, que incluyen nuevas carreteras y hoteles, están en marcha para modernizar la infraestructura de Jamaica. El ministro Bartlett señaló: “Al mejorar la conectividad y los productos, estamos sentando las bases para un turismo que genere empleo, inversión y prosperidad compartida".

Las personas en el centro

El compromiso de Jamaica con la inclusión va más allá de la infraestructura y se extiende a su fuerza laboral. Más de 20.000 nuevos trabajadores han sido certificados a través del Jamaica Centre for Tourism Innovation, lo que ha elevado los estándares de servicio y la empleabilidad. Además, el Plan de Pensiones para Trabajadores del Turismo continúa expandiéndose, ofreciendo seguridad financiera a miles de profesionales.

Garantía del destino y preservación medioambiental

Para garantizar calidad, seguridad y accesibilidad, se ha implementado en toda la isla el Marco de Garantía del Destino (Destination Assurance Framework). Estas medidas buscan convertir al turismo en un verdadero motor de movilidad social, aportando beneficios tangibles a individuos y comunidades.

A medida que Jamaica consolida su posición como líder mundial en turismo, el país se prepara para un crecimiento sostenible durante la próxima década. Las próximas iniciativas se centrarán en servicios basados en la tecnología, inversiones verdes y alianzas comunitarias más sólidas.

Bartlett añadió: “Con cada nuevo vuelo, cada nueva carretera, cada espacio verde y sitio histórico preservado, y cada trabajador capacitado, estamos construyendo una industria turística que refleja el espíritu de Jamaica: vibrante, de clase mundial y comprometida con el éxito compartido.”

Esto posiciona a Jamaica no solo como un destino preferido, sino también como un modelo de desarrollo turístico inclusivo en todo el Caribe y más allá.