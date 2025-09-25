Canarias conecta turistas con prácticas sostenibles reales

jueves 25 de septiembre de 2025 , 07:51h

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la transformación del modelo turístico mediante el proyecto Soy Canary Green, viaja consciente vive Canarias con el que busca consolidar un turismo responsable y conectado con el territorio. El objetivo principal es impulsar la oferta de experiencias y servicios de los catorce municipios de la AMTC hacia la sostenibilidad en el sector, ofreciendo herramientas, networking y formación gratuita para convertir a las empresas en referentes del cambio verde.

En su primera fase, el proyecto, pionero en materia de responsabilidad social y participación local, e impulsado en colaboración con Telefónica, busca capacitar a empresas y técnicos en turismo responsable en Canarias a través de acciones formativas gratuitas que se desarrollarán a partir de octubre. El plazo de inscripción, está abierto. Entre otras se incluyen microformaciones, talleres online y presenciales, y "cafés con expertos", cubriendo temas como la creación de ofertas turísticas sostenibles, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la gestión responsable del agua. Además, contará con un distintivo de sostenibilidad de tres niveles para reconocer el compromiso de las empresas.

Con el propósito de incentivar la participación e implicación de la población de los municipios de la AMTC, Soy Canary Green se apoyará en una selección de embajadores locales, emprendedores y profesionales de distintos sectores, para acercar, a través de sus testimonios, modelos de desarrollo y prácticas transformadoras que potencian un consumo consciente y responsable.

Entre los embajadores figura Juan José Suárez, barbero con reconocimiento nacional e internacional que ha convertido su negocio, en Mogán, en un ejemplo de emprendimiento consciente y vinculado a la identidad local. Su trayectoria refleja la capacidad de los pequeños proyectos para tener un impacto positivo en la comunidad y proyectar la cultura canaria más allá de las islas. También Borja Suaza, gerente de Mynd Hotels y Embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático, entre otros.

La alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, explica que “Con el proyecto Soy Canary Green queremos dar visibilidad a quienes ya están marcando un camino y demostrar que esta filosofía de vida es posible y necesaria en nuestros destinos. El turismo sostenible no es un reto abstracto, es una responsabilidad diaria que debemos asumir desde cada municipio y con cada decisión”.

Por su parte, el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, destaca que “Esta iniciativa, pionera en Canarias y a nivel nacional,nos ayuda a conectar con la ciudadanía y con el sector para avanzar hacia un modelo que cuide lo que somos y lo que nos distingue como destinos. Apostar por la sostenibilidad a través del tejido empresarial local es apostar por el futuro de Canarias”.

Un ecosistema tecnológico para conectar con el viajero consciente

En paralelo, el proyecto Soy Canary Green contempla la creación de una plataforma digital a través de una app para conectar a la población local y a turistas conscientes con negocios comprometidos en prácticas sostenibles.

Esta aplicación ofrecerá funcionalidades como la geolocalización de empresas, filtros por tipo de actividad o compromiso ambiental, un sistema de recompensas por buenas prácticas y acceso a recomendaciones de consumo responsable y rutas temáticas.