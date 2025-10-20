MUSEOS DEL MUNDO: Museo de Muñecas de Nagashibina (Japón)

Queremos iniciar aquí un recorrido más o menos curioso, sobre museos originales de distintos países. Y para comenzar lo hacemos con:

El Museo de Muñecas Nagashibina en Mochigase, prefectura de Tottori, tiene más de 1,000 tipos diferentes de muñecas de todo Japón en exhibición. En Mochigase todavía se practica el antiguo ritual de hacer flotar muñecos de paja en un río hasta el mar para expulsar el pecado.

Ubicado en la ciudad de Mochigase, parte de la ciudad de Tottori, este museo de muñecas sería interesante para cualquier persona interesada en las muñecas japonesas, y específicamente en las muñecas Hina que se exhiben comúnmente en todo Japón en el momento del "Día de las Niñas", a veces llamado "Día de las Muñecas", más generalmente Hina Matsuri, un festival que se celebra en muchas partes de Japón el 3 de marzo de cada año.

Colección de muñecas

La colección de muñecas que se exhibe en el Museo de Muñecas de Nagashibina cuenta con más de mil e incluye muchos tipos diferentes de muñecas de diferentes partes de Japón y también de diferentes épocas históricas, pero lo más interesante son las muñecas que se relacionan con el nombre del museo, nagashibina, que es el nombre de un antiguo ritual del que derivó el Hina Matsuri más moderno.

Nagashibina

Nagashibina significa literalmente "muñeca flotante" y se refiere al antiguo ritual, importado del taoísmo chino y la teoría Yin-Yang (onmyodo en japonés) que están en el corazón de gran parte de las prácticas religiosas del antiguo Japón que ahora se llaman sintoísmo.

En el ritual, pequeñas muñecas hechas de paja flotaban por un río y hacia el mar, y cada muñeca llevaba la "contaminación" o el "pecado" de la persona que representaba cada muñeca, no muy diferente a la costumbre judía de convertir a los chivos expiatorios adoptada en las culturas europeas. La pureza, y su antítesis contaminación, en un sentido espiritual, está en el corazón de muchos rituales sintoístas, y arrojar cosas a un río para llevarlas al mar es un concepto bastante común.

Esto solía tener lugar el tercer día del tercer mes según el antiguo calendario lunar, que ha dado lugar a la fecha del 3 de marzo en el calendario moderno adoptado por Japón en la era moderna.

Aquí en Mochigase el ritual todavía se practica, como en algunos otros lugares de Japón, y todavía usan el calendario antiguo, lo que significa que tiende a caer a principios de abril.

Si no puede estar en el área en esa fecha, las exhibiciones en el museo muestran las muñecas y el ritual.