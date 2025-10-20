Arte a bordo: Explora Journeys y Clarendon Fine Art presentan una experiencia única

Explora Journeys, la marca de estilo de vida de lujo del Grupo MSC, ha anunciado una nueva colaboración con Clarendon Fine Art, una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, para crear una exclusiva experiencia artística a bordo de toda su flota. Esta alianza aporta una nueva dimensión al espíritu “Ocean State of Mind” de Explora Journeys —una filosofía de exploración consciente y enriquecimiento cultural— al ofrecer a los huéspedes la oportunidad de descubrir arte de una calidad propia de un museo y adquirir obras en alta mar. La colaboración se presentó oficialmente durante un evento privado celebrado el 16 de octubre en la galería insignia de Clarendon en el barrio de Mayfair, Londres.

Clarendon Fine Art se convierte así en el primer y único socio en concesión a bordo de la flota de Explora Journeys, presente en la refinada Galleria d’Arte situada en la cubierta 5 tanto de EXPLORA I como de EXPLORA II. Los huéspedes son invitados a descubrir obras extraordinarias de maestros modernos y talentos contemporáneos innovadores, en un ambiente de elegancia y serenidad.

“Esta colaboración nos permite ampliar la dimensión cultural de nuestros viajes de una forma auténtica y profundamente enriquecedora”, afirma Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “El arte siempre ha estado en el corazón de la experiencia Explora Journeys, no solo como elemento decorativo, sino como expresión de gusto, herencia y descubrimiento. Junto a Clarendon Fine Art, podemos ofrecer a nuestros huéspedes algo verdaderamente excepcional: la posibilidad de disfrutar y adquirir obras de galería en un entorno sofisticado y privado, no solo en los destinos más fascinantes del mundo, sino también en el mar.”

Por su parte, Rebecca Ball, directora comercial de Clarendon Fine Art, señala: “Nos entusiasma asociarnos con Explora Journeys, donde el descubrimiento del arte se convierte en una aventura inolvidable. Esta colaboración invita a cada huésped a encontrar obras que resuenen de forma personal, transformando la apreciación artística en una experiencia íntima. En Clarendon Fine Art hemos diseñado un espacio a bordo inmersivo y refinado. Esta alianza marca un hito en nuestra expansión global, tanto en el mar como en tierra, acercando el arte de clase mundial a huéspedes y coleccionistas de todo el planeta.”

Los huéspedes podrán admirar obras de algunos de los grandes artistas del siglo XX, desde Picasso, Warhol y Hockney, junto a voces contemporáneas de vanguardia como Mr. Brainwash, cuyo trabajo fusiona cultura pop, nostalgia y arte urbano, o Christian Hook, ganador de Sky Portrait Artist of the Year, reconocido por su estilo intensamente emotivo y técnica atemporal.

Cada pieza expuesta en la Galleria d’Arte —desde grandes lienzos hasta fotografía artística— está disponible para la venta, y las rotaciones nocturnas de obras garantizarán una colección en constante evolución, invitando a los huéspedes a regresar, explorar y descubrir nuevas piezas a lo largo de su travesía. Una vez adquirida una obra, Clarendon Fine Art ofrece un servicio global de entrega totalmente gestionado, asegurando que cada compra se maneje con el máximo cuidado y profesionalidad, y se entregue de forma segura en cualquier parte del mundo.

Para enriquecer aún más la experiencia a bordo, Clarendon Fine Art ofrece el Programa de Enriquecimiento y Art Luminary, con seminarios impartidos por expertos sobre temas como las tendencias emergentes del arte, cómo coleccionar con confianza o el impacto emocional y cultural del arte visual. Diseñadas para ofrecer una mirada tanto a coleccionistas experimentados como a curiosos principiantes, estas sesiones de entre 30 y 45 minutos darán vida al mundo del arte, ampliando la experiencia cultural global a bordo de los barcos de Explora Journeys y profundizando la conexión de cada huésped con el arte que descubren durante su viaje.