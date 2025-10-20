Matías Umpierrez regresa este otoño a la cartelera madrileña con Eclipse

publicidad
Nave 10 Matadero acogerá el espectáculo, protagonizado por un misterioso enmascarado, del 28 de octubre al 9 de noviembre, como uno de los platos fuertes de su nueva temporada

“¿Por qué la gente tiene miedo a las máscaras? Quizás, ¿porque rebelan la verdadera identidad que escondemos socialmente?”. Bajo esta premisa, el creador transdisciplinar hispano-argentino Matías Umpierrez, una de las figuras a seguir de la escena contemporánea internacional, regresa este otoño a la cartelera madrileña con su espectáculo Eclipse. La pieza, protagonizada por un misterioso enmascarado, podrá verse en Nave 10 Matadero del 28 de octubre al 9 de noviembre, como uno de los platos fuertes de su nueva temporada.

Eclipse es un espectáculo unipersonal sobre la máscara y su constante mutación a lo largo de la historia. Matías Umpierrez nos ofrece una obra muy sugerente sobre las barreras de protección que elegimos como individuos para revelarnos frente a la sociedad. ¿Cuántas identidades pueden convivir en uno mismo? ¿Alguna de ellas es más verdadera? Si estamos enmascarados, ¿cuál es, entonces, nuestra verdadera identidad Eclipse se presenta con múltiples identidades escénicas: una conferencia, una performance, un concierto de ficciones.

En el escenario, un conferencista anónimo y su doble reviven el significado de la palabra máscara llamándola, al igual que en la Antigua Grecia, persona (prósōpon), mientras enlazan historias de enmascarados célebres u olvidados en un planeta transhumano eclipsado por pantallas, líderes, esclavos, archivos, rebeliones, fantasmas, hacktivistas, sociedades secretas, astronautas, ultrafakes, mitos… Eclipse juega con la dualidad y el misterio: el conferenciante enmascarado presenta un viaje por diferentes máscaras, sus usos y significados, repasando las identidades que deseamos encarnar.

A partir de la noticia en 2018 del descubrimiento de una máscara de 9000 años de antigüedad, Umpierrez —artista que indaga en problemáticas contemporáneas vinculadas a la relación del individuo con la ficción como forma de supervivencia— decide explorar la utopía de ser otra persona. Así nace Eclipse, espectáculo que esta nueva temporada regresa a Madrid tras su estreno mundial en junio de 2023 en las Naves del Español.

