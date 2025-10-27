World2Meet participa por primera vez en la feria Antalya Tourism Fair, en Turquía

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:40h

World2Meet, turoperador referente en el sector turístico, participa por primera vez en la feria Antalya Tourism Fair (ATF), que se celebra hasta el 24 de octubre en la ciudad de Antalya, Turquía.

W2M estará presente con un stand de 70 m², en un formato estándar común a todos los expositores, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en un mercado clave. Turquía se ha consolidado como el segundo destino en volumen de ventas para el Bed Bank de W2M, tras registrar un crecimiento superior al 20% en 2025, lo que otorga a esta participación una relevancia estratégica dentro del plan de expansión internacional de la compañía.

La feria reunirá a los principales actores del sector turístico del país, cadenas hoteleras, agencias de viajes, turoperadores y organismos institucionales, consolidándose como un punto de encuentro clave para el mercado.

“Nuestra presencia en ATF marca un nuevo paso en la expansión internacional de W2M y refleja la importancia estratégica de Turquía para nuestro negocio. Es un mercado dinámico, con gran potencial y aliados clave con los que seguimos construyendo relaciones sólidas”, ha señalado Mark Nueschen, director Comercial Internacional de W2M.

Como parte de las actividades de la feria, el 23 de octubre, W2M organizará una cena con más de 130 hoteleros y presidentes de asociaciones hoteleras locales, un encuentro diseñado para estrechar lazos con los principales partners y fortalecer la cooperación con el mercado turco.

Durante las jornadas, el equipo comercial de W2M Turquía, encabezado por Bulent Barasik, director general de W2M Turquía, y Mark Nueschen, presentará las últimas novedades y desarrollos de la compañía en el mercado turco.