Palladium Hotel Group lanza su propuesta de ocio y gastronomía para disfrutar de la Navidad

La Navidad es mucho más que una fecha en el calendario; es una temporada para reconectar, celebrar y coleccionar momentos únicos. Bajo esta premisa, Palladium Hotel Group despliega su propuesta de ocio y gastronomía más ambiciosa, invitando a vivir las fiestas en destinos urbanos vibrantes, resorts melómanos y playas caribeñas de ensueño. Con sus marcas lifestyle Hard Rock Hotels, Only YOU Hotels y BLESS Hotel Madrid como protagonistas en España, y una exclusiva oferta all-inclusive en el Caribe, con Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels, el grupo ha diseñado una agenda que combina el espíritu festivo tradicional con experiencias de alto standing: desde cenas de gala con menús de autor y los esperados brunch de Año Nuevo, hasta conciertos en directo y la magia de sus Encendidos Navideños. Ya sea buscando el glamour cosmopolita o un refugio tropical bajo el sol, la propuesta navideña de Palladium Hotel Group promete ser la banda sonora de las mejores celebraciones de esta temporada.

Hard Rock Hotel Marbella: El Calendario más hard rock de la Costa del Sol con el Gran Evento de Inicio de la Navidad y Brunch Festivos

Hard Rock Hotel Marbella, el hotel más melómano de la Costa del Sol, se prepara para vivir unas fiestas inolvidables con una agenda repleta de música en directo, gastronomía y experiencias pensadas para todos los públicos.

El 28 de noviembre se celebrará el gran evento de Inicio de la Navidad del hotel, con el evento “Welcome Christmas” donde la banda ‘Efecto Pasillo’ dará comienzo a la temporada con un concierto en la colaboración de Europa FM. A partir de entonces, el hotel se envolverá en un ambiente de lo más mágico y especial. El viernes 19 de diciembre la divertida fiesta “Ugly Christmas Sweater Day” será la protagonista del ‘tardeo’. El 24 de diciembre se celebrará Tardebuena, donde desde las 15h GMT+1, el lobby bar, se llenará de un ambiente de lo más animado con música en vivo, como preámbulo a la cena especial que ofrecerá el restaurante Sessions para esa noche con una velada que será un auténtico festín Navideño. El día de Navidad, llegará el plato fuerte con ‘Santa Brunch’, un brunch navideño con una propuesta gastronómica de lo más especial en Sessions, que combinará sabores, tradición y un ambiente único para toda la familia.

Para terminar el año, el 31 de diciembre, se presentará el plato fuerte con la velada más especial en Hard Rock Hotel Marbella con una Fiesta de Fin de año: con una cena especial, donde habrá uvas de la suerte, y seguirá con una gran fiesta con barra libre a partir de medianoche en un ambiente de lo más especial al más puro estilo hard rock, por 190€ (early bird offer). Al día siguiente, para dar la bienvenida al año de la mejor manera, el hotel también ofrecerá su Brunch de Año Nuevo, donde empezar el año de la mejor manera junto a familia y amigos con un menú de lo más especial.

Como pistoletazo final a las Navidades, el 5 de enero el hotel recibirá la visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que harán su primera parada en el hotel para despedir las Navidades con los más pequeños de la casa, donde repartirán regalos e ilusión antes de la noche más especial del año.

Hard Rock Hotel Tenerife: De conciertos en vivo a la "New Year's Cabaret Gala Dinner" bajo el sol canario

Hard Rock Hotel Tenerife, ubicado en la costa de Adeje (al sur de la isla), prepara su programación más especial para las Navidades: una agenda repleta de música en vivo y su propuesta “Hard Rock Holidays” que cuenta con una oferta culinaria exclusiva y actividades para toda la familia.

El 6 de diciembre, como inauguración de la temporada, los más pequeños tendrán en el Roxity Kids Club un taller creativo de calcetines navideños. El 24 de diciembre el hotel se llenará de actividades para los más pequeños durante toda la tarde, talleres, minidiscos, cine infantil y un torneo de fútbol para adolescentes y mucha diversión durante la tarde antes de la Cena de Nochebuena. Por la noche, el plato estrella llegará con la gran cena Navideña, tanto en el buffet Sessions, como en los restaurantes a la carta. Además, durante la noche el hotel contará con shows especiales para plasmar un ambiente de lo más mágico en el hotel.

A la mañana siguiente, con el mágico Día de Navidad, el hotel recibirá la visita más esperada de las fiestas: Papá Noel llegará a Hard Rock Hotel Tenerife para repartir regalos entre los más pequeños ydía se completará con un espectáculo familiar. También habrá actuaciones en directo y cena especial Navideña con ambiente al más puro estilo hard rock.

Para terminar el año por todo lo alto, el Día de Nochevieja tendrá una programación de lo más especial. Durante el día, para los más pequeños disfrutarán de actividades, talleres y animación, y por la noche, se celebrará la esperada “New Year’s Cabaret Gala Dinner”, una cena de cinco platos inspirado en los cabarets franceses, con propuestas gastronómicas de lo más especiales: plato de ostra con vichyssoise, timbal de pato, lenguado o chateaubriand como algunas de las exquisitas propuestas para la última cena del año. Para completar la velada, se celebrará la gran fiesta de Nochevieja en el escenario principal del lago donde la diversión estará asegurada con barra libre, actuaciones en vivo, fuegos artificiales y DJ.

Alta gastronomía y ambiente cosmopolita para unas fiestas elegantes en Only YOU Hotels

La Navidad es, por naturaleza, una época de reencuentros, de mesas llenas y de emociones compartidas. En Only YOU Hotels esa esencia se traduce en una propuesta pensada para disfrutar de los días más especiales del año con calma, buena gastronomía y un ambiente que invita a celebrar. Así, con menús cuidadosamente diseñados y una selección de vinos acordes a la ocasión y música en directo como hilo conductor, Only YOU Hotels se presenta como el escenario perfecto para disfrutar de una Navidad cosmopolita, elegante y llena de sabor en el corazón de Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga. Con una propuesta que va tanto desde cenas de grupos y reencuentros especiales, hasta cenas y comidas de Nochebuena y Nochevieja con diferentes eventos que completan estas fechas inolvidables. Además, desde finales de Noviembre, todos los hoteles contarán con una agenda repleta de activaciones navideñas, con actividades como conciertos de Gospel, mercadillos navideños o talleres para toda la familia.

Alta cocina e Iglús con ambiente après-ski en BLESS Hotel Madrid

BLESS Hotel Madrid ofrece en estas fiestas un lugar donde disfrutar de tiempo de calidad junto a los seres queridos. Su agenda de eventos, irá desde la instalación de los románticos iglús estilo aprés-ski hasta La Casita de Papá Noel, donde los niños podrán visitar y dejar su carta de regalos y deseos para estas fiestas. El hotel, además, ofrecerá increíbles packs para disfrutar en familia, con cena y tratamiento de Beldon para regalar tiempo junto a las personas favoritas.

Por su parte, el restaurante Pinzelada ofrece menús tanto para cenas de grupos -también con menú infantil-, como propuestas de cenas Navideñas, con platos innovadores como brandada de anguila y foie, rape a la parrilla con crema de champagne o solomillo de ternera con salsa perigourdin, y de Fin de año, con exquisitas propuestas platos que van desde el Atún rojo Balfegó, cigala a la parrilla, rodaballo con salsa como atún, rodaballo con salsa meunière. El rooftop, Picos Pardos también ofrecerá sus menús especiales con un espíritu auténtico navideño donde la fondue de queso suizo será la protagonista de estas mágicas noches.

“Holiday Retreat” Navidades sin frío en el lujo del Caribe

Para quienes buscan despedir el año lejos del frío y celebrar las fiestas en un entorno cálido, colorido y lleno de vida, Palladium Hotel Group propone un plan irresistible: disfrutar las Navidades en el Caribe. Este año, los hoteles del grupo ubicados en México, Republica Dominicana y Jamaica celebran la temporada bajo el concepto “Holiday Retreat", una campaña diseñada para transformar cada estancia en un refugio acogedor que celebra la esencia de las festividades con un toque íntimo y sofisticado.

El programa incluye detalles pensados para reconectar con la magia de estas fechas: galletas de jengibre o buñuelos de bienvenida, un servicio diario en habitación con chocolate o café y pan tradicional, disfrutar de un desayuno especial en la suite para estancias prolongadas y una sesión fotográfica conmemorativa para inmortalizar los mejores momentos. Todo ello culmina con las tradicionales cenas de gala para celebrar Nochebuena y Fin de año.

Cenas de gala, showcooking navideño y lujo en México

En la playa de arena blanca de Costa Mujeres, Grand Palladium Select Costa Mujeres y TRS Coral Hotel ofrecen un entorno exclusivo frente a las aguas cristalinas del Caribe mexicano. Grand Palladium Select Costa Mujeres invita a disfrutar de unas fiestas familiares en un entorno moderno integrado en la naturaleza, con múltiples restaurantes temáticos, espectáculos nocturnos y una amplia agenda de actividades deportivas y wellness. Durante la temporada navideña, ofrece actividades temáticas, música en vivo y cenas especiales de Acción de Gracias, Nochebuena y Fin de Año, en las que los sabores internacionales se combinarán con toques propios de la cocina mexicana. Por su parte, TRS Coral Hotel, un resort solo para adultos, combina lujo contemporáneo e intimidad, con acceso directo a la playa y una oferta gastronómica de primer nivel.

En Riviera Maya, rodeados por exuberante selva tropical y las playas más bellas de la región, los resorts del complejo se preparan para una temporada festiva llena de emoción, gastronomía y espíritu caribeño. Grand Palladium Select White Sand destaca por su entorno natural, piscinas rodeadas de vegetación y actividades familiares durante toda la temporada. Espacios amplios y propuestas multi-generacionales acompañan su programación navideña como la llegada de Santa Claus el 25 de diciembre. El ambiente festivo continúa en Grand Palladium Colonial Resort & Spa y Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, donde la decoración, la música y las actividades animan cada rincón. El 1 de diciembre, la Placita Colonial acoge el tradicional Encendido del Árbol con nieve artificial, música en vivo y ambiente cinematográfico. El 24 de diciembre, la Fiesta de Vísperas llena los resorts de color y actuaciones en directo. El 25 de diciembre, Santa Claus visita los lobbies de ambos hoteles. Para despedir el año, Grand Palladium Kantenah Resort & Spa celebra un Brindis Europeo frente al mar, para dar paso a una gran fiesta de fin de año con espectáculos y música. Finalmente, el 6 de enero, los más pequeños disfrutan la Llegada de los Reyes Magos con regalos, animación y música en Playa Colonial.

TRS Yucatán Hotel, solo para adultos, inaugura las fiestas el 1 de diciembre con el Encendido del Árbol, showcooking y dulces típicos. El 24 de diciembre, el evento Full Moon ofrece una cena de gala y estaciones en vivo, mientras que el 25 destaca el brunch navideño en Helios con sushi, poke bowls y una exclusiva isla gourmet y para cerrar el año, celebra con mariscos mediterráneos y fiesta en la terraza.

En la costa del Pacífico, Grand Palladium Vallarta Resort & Spa combina naturaleza, vistas al océano y actividades familiares. Entre selva tropical y brisa marina, ofrecen una temporada con cenas de Nochebuena y Año Nuevo que fusionan sabores del mundo con cocina local y alternativas para todos los gustos.

República Dominicana, el espíritu festivo se vive entre ritmos tropicales y playas de ensueño

En las playas más famosas del Caribe, TRS Turquesa Hotel y Grand Palladium Select Bávaro celebrarán las fiestas con el inconfundible encanto dominicano. TRS Turquesa Hotel, pensado para adultos, combina elegancia, tranquilidad y gastronomía de autor, creando un ambiente ideal para quienes buscan una experiencia exclusiva. El recién inaugurado Grand Palladium Select Bávaro, con acceso directo a Playa Bávaro, ofrece un entorno vibrante con actividades acuáticas, entretenimiento diario y espacios diseñados para el descanso. Durante la temporada navideña, ambos resorts acogerán cenas de gala con música en vivo, espectáculos tropicales y propuestas culinarias que fusionan lo mejor de la cocina local e internacional, todo enmarcado por la calidez y la alegría características de la República Dominicana.

Navidades con alma jamaicana

En la costa norte de la isla, ambos hoteles Grand Palladium Resort & Spa serán el escenario perfecto para unas Navidades bajo el sol de Jamaica. La temporada festiva comenzará con la cena de Acción de Gracias, que rendirá homenaje a los tradicionales sabores americanos con el pavo y la calabaza como protagonistas. En Nochebuena y Fin de Año, el resort ofrecerá cenas especiales que fusionan la gastronomía jamaicana con la cocina internacional, creando propuestas vibrantes y aptas para todos los paladares. Además, los huéspedes disfrutarán de música en directo, cócteles tropicales y espectáculos inspirados en la esencia jamaicana durante las cenas, en un ambiente donde el ritmo, la elegancia y la calidez se unen para celebrar la temporada navideña.